Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

El italiano Alessio Occhipinti ganó por segunda vez consecutiva la Maratón Santa Fe-Coronda con un dominio tan contundente como el fervor del público

Ovación

Por Ovación

1 de febrero 2026 · 17:40hs
Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

UNO Santa Fe | José Busiemi

La historia volvió a escribirse en italiano. Alessio Occhipinti confirmó que la Maratón Santa Fe–Coronda tiene dueño y que su nombre ya quedó grabado entre los grandes. El romano se impuso por segunda vez consecutiva, repitiendo la proeza lograda en 2025 y firmando una actuación que rozó la perfección.

Desde temprano, el equipo italiano mostró credenciales y empezó a marcar diferencias. El quiebre se dio a la altura de Sauce Viejo, cuando el pelotón se fragmentó y Occhipinti decidió acelerar. A partir de allí, la carrera tuvo un solo protagonista: el romano se escapó con autoridad, administró la ventaja y se volvió inalcanzable para el resto.

• LEER MÁS: La maratón Santa Fe–Coronda se vive en colores: postales de la más linda del mundo

El andar del campeón fue arrollador, pero el domingo ofreció mucho más que una definición deportiva. A lo largo del recorrido, el río y la costa se poblaron de banderas, aplausos, bocinas y emoción. La Santa Fe–Coronda volvió a ser una fiesta popular, de esas que atraviesan generaciones y explican por qué esta prueba mantiene intacta su mística.

image
La Maratón Santa Fe-Coronda dejó toda su pasión por su gente.

La Maratón Santa Fe-Coronda dejó toda su pasión por su gente.

Un dato que realza aún más la jornada: no hubo abandonos, un hecho poco habitual en una competencia tan exigente y que habla tanto del nivel de los nadadores como de las condiciones en las que se desarrolló la prueba.

Con temple de titán y corazón romano, Occhipinti gritó fuerte y se quedó, otra vez, con La Más Linda del Mundo. La Santa Fe–Coronda pasó, dejó postales imborrables y confirmó que su leyenda sigue viva, celebrada por miles y escrita por campeones.

El podio de la Maratón Santa Fe-Coronda

1 - Alessio Occhipinti (8h42'42")

2 - Giuseppe Ilario

3 - Niccolò Ricciardi

4- Martín Carrizo

Maratón Alessio Occhipinti Santa Fe–Coronda
Noticias relacionadas
pullaro: la maraton muestra la identidad de lo que somos los santafesinos

Pullaro: "La maratón muestra la identidad de lo que somos los santafesinos"

en vivo: occhipinti domino con claridad y se quedo con otra maraton santa fe-coronda

EN VIVO: Occhipinti dominó con claridad y se quedó con otra Maratón Santa Fe-Coronda

El gobernador Pullaro le dio la bienvenida a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda.

El gobernador Pullaro recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

Se realizó una reunión por una Maratón limpia y segura en el Náutico Sur.

Destacaron la importancia del cuidado del medio ambiente en la Maratón Santa Fe-Coronda

Lo último

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Santa Fe y zona núcleo: las lluvias pasaron de largo en enero y los rindes se resienten de cara a la cosecha gruesa

Santa Fe y zona núcleo: las lluvias pasaron de largo en enero y los rindes se resienten de cara a la cosecha gruesa

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Último Momento
Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Santa Fe y zona núcleo: las lluvias pasaron de largo en enero y los rindes se resienten de cara a la cosecha gruesa

Santa Fe y zona núcleo: las lluvias pasaron de largo en enero y los rindes se resienten de cara a la cosecha gruesa

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Mastantuono salió sustituido y fue silbado por los hinchas del Real Madrid

Mastantuono salió sustituido y fue silbado por los hinchas del Real Madrid

Ovación
Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

La maratón Santa Fe–Coronda se vive en colores: postales de la más linda del mundo

La maratón Santa Fe–Coronda se vive en colores: postales de la más linda del mundo

Pullaro: La maratón muestra la identidad de lo que somos los santafesinos

Pullaro: "La maratón muestra la identidad de lo que somos los santafesinos"

Colón reclama y Platense demora el pago por Leonel Picco

Colón reclama y Platense demora el pago por Leonel Picco

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único