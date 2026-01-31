La Iglesia pidió un abordaje integral de la delincuencia juvenil tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe

La Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado en el que critica que se ponga el foco exclusivamente en la pena sobre los menores de edad. Los detalles

En medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe , la Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado en el que pidió “un abordaje integral para la delincuencia juvenil ” y advirtió sobre los riesgos de centrar la discusión únicamente en el castigo.

El documento, titulado “Para los jóvenes, más educación y más comunidad”, plantea que la discusión sobre el régimen penal juvenil no puede limitarse exclusivamente a la pena. “Deseamos compartir algunas reflexiones ante propuestas que presentan la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad", comienza el escrito.

El comunicado —firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro— sostiene que “centrar el debate casi exclusivamente en la pena suele dejar en segundo plano aquello realmente necesario: lo que previene, educa y acompaña”.

En ese sentido, remarcaron que una discusión enfocada solo en la edad de los menores “corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja” que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y el Estado.

La Iglesia también retomó un mensaje difundido en marzo de 2025, en el que se preguntaba: “Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen?”.

En esa línea, advirtieron sobre la realidad del sistema penitenciario argentino y plantearon la necesidad de un régimen penal juvenil con mirada humana, integral y abierta a la esperanza.

“A la luz de su legado y de los 150 años de presencia salesiana en la Argentina, desde la Iglesia insistimos en una propuesta positiva: educar, acompañar y prevenir”, señalaron.

• LEER MÁS: Tras reunirse con Bullrich, la mamá de Jeremías Monzón reclamó en el Congreso que "la muerte de Jere no sea en vano"