Uno Santa Fe | Información General | Iglesia

La Iglesia pidió un abordaje integral de la delincuencia juvenil tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe

La Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado en el que critica que se ponga el foco exclusivamente en la pena sobre los menores de edad. Los detalles

31 de enero 2026 · 15:20hs
La Iglesia publicó un comunicado pidiendo un abordaje integral para la delincuencia juvenil

gentileza

La Iglesia publicó un comunicado pidiendo un abordaje integral para la delincuencia juvenil

En medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, la Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado en el que pidió “un abordaje integral para la delincuencia juvenil” y advirtió sobre los riesgos de centrar la discusión únicamente en el castigo.

• LEER MÁS: La Iglesia santafesina cuestiona la baja de imputabilidad y advierte que "no soluciona la inseguridad"

El documento, titulado “Para los jóvenes, más educación y más comunidad”, plantea que la discusión sobre el régimen penal juvenil no puede limitarse exclusivamente a la pena. “Deseamos compartir algunas reflexiones ante propuestas que presentan la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad", comienza el escrito.

El comunicado —firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro— sostiene que “centrar el debate casi exclusivamente en la pena suele dejar en segundo plano aquello realmente necesario: lo que previene, educa y acompaña”.

En ese sentido, remarcaron que una discusión enfocada solo en la edad de los menores “corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja” que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y el Estado.

La Iglesia también retomó un mensaje difundido en marzo de 2025, en el que se preguntaba: “Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen?”.

En esa línea, advirtieron sobre la realidad del sistema penitenciario argentino y plantearon la necesidad de un régimen penal juvenil con mirada humana, integral y abierta a la esperanza.

“A la luz de su legado y de los 150 años de presencia salesiana en la Argentina, desde la Iglesia insistimos en una propuesta positiva: educar, acompañar y prevenir”, señalaron.

• LEER MÁS: Tras reunirse con Bullrich, la mamá de Jeremías Monzón reclamó en el Congreso que "la muerte de Jere no sea en vano"

Iglesia Santa Fe Jeremías Monzón
Noticias relacionadas
La Tarifa Social Nacional de la tarjeta Sube beneficia a varios grupos con asignaciones 

Descuento de 55% en el colectivo con la Sube: qué pasará este año con la tarifa social

Cambios en el DNI y en el pasaporte nacional.

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Horóscopo Acuario

Horóscopo: predicciones signo por signo

El bono para jubilados de Ansés pierde cada vez más poder adquisitivo

El bono de los $70.000 para jubilados ya es una moneda: la inflación se comió más de la mitad de su valor

Lo último

Nahuel Curcio, en la mira de un club ecuatoriano y Colón analiza una cesión

Nahuel Curcio, en la mira de un club ecuatoriano y Colón analiza una cesión

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en seis años hubo 14.000 nacimientos menos

Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en seis años hubo 14.000 nacimientos menos

Último Momento
Nahuel Curcio, en la mira de un club ecuatoriano y Colón analiza una cesión

Nahuel Curcio, en la mira de un club ecuatoriano y Colón analiza una cesión

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en seis años hubo 14.000 nacimientos menos

Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en seis años hubo 14.000 nacimientos menos

Talleres recibe a Platense en el Kempes con la necesidad de recuperarse

Talleres recibe a Platense en el Kempes con la necesidad de recuperarse

Atlético Tucumán y Huracán buscan despegar en el Torneo Apertura

Atlético Tucumán y Huracán buscan despegar en el Torneo Apertura

Ovación
Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Unión recibe a Oberá en el Malvicino por la Liga Nacional

Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Policiales
Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único