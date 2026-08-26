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Luis Caputo anuncia medidas económicas este miércoles en conferencia de prensa

El ministro de Economía hará los anuncios antes del tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal

26 de agosto 2026 · 09:02hs
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Luis Caputo ministro de Economía 

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Luis Caputo ministro de Economía 

El ministro de Economía, Luis Caputo, dará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para anunciar medidas económicas.

La novedad se dio a conocer luego de la reunión de la Mesa Política desarrollada este martes en la Casa Rosada y encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Si bien se evitó anticipar el contenido de las medidas, trascendió que Caputo anunciará una serie de nuevas líneas de créditos. La conferencia está pautada para este miércoles a las 10 en el Ministerio de Economía.

Será antes de que en el Congreso se traten varias iniciativas importantes para el oficialismo, dos de ellas de tipo económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal.

Además, las medidas que presentará el titula del Palacio de Hacienda se dan en momentos en que se registró una suba del dólar estadounidense y que el foco está puesto en el aumento de la morosidad.

• LEER MÁS: Milei ratificó el rumbo económico y negó una crisis de morosidad: "No vamos a traicionar nuestras ideas"

Caputo anuncio medidas económicas
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