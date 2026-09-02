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Pronóstico en Santa Fe: sube la temperatura y anticipan un marcado descenso desde el domingo

El pronóstico de la FICH-UNL anticipa jornadas mayormente soleadas y un descenso de las temperaturas hacia el fin de semana. El ingreso de aire frío se intensificaría desde el domingo, con registros más propios del invierno.

2 de septiembre 2026 · 07:17hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y húmeda, con neblina y una temperatura de 13.9º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 24°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, mientras en altura se mantiene el aporte de aire frío hacia la región, en superficie comienza a observarse el ingreso momentáneo de aire cálido a la misma. No obstante ello, esta configuración debería ser de corta duración, debido a que a partir de la jornada de mañana, nuevamente los aportes de aire deberían ser principalmente fríos y secos. Esta situación genera que las jornadas se presenten mayormente soleadas, con alguna nubosidad por momentos y sin grandes variaciones de los registros térmicos hasta por lo menos el domingo, donde se espera la intensificación del ingreso de aire frío, el cual debería generar un descenso de los mismos a valores más propios del invierno.

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a relativamente estables con temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º y suave descenso de las máximas, 22º. Vientos leves a moderados del sector norte, rotando al oeste y luego al sur/sureste, con algunas ráfagas más intensas.

En tanto para el viernes se espera cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables y temperaturas en descenso de las mínimas, 9º y poco cambio de las máximas, 21º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/suroeste, rotando al sur/sureste.

Por último se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones estables y con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en descenso: mínima 8º y máxima 19º. Vientos leves del sector sur/suroeste, rotando al sur e incrementando su intensidad a moderados o regulares por momentos.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe pronóstico temperatura
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