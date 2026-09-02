Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 2 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este miércoles 2 de septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

• 8 a 10:

- Zeballos, JP López, Pasaje Paraná y Estrada

Reemplazo de Conductores

- Colodrero, Huergo, Mitre hasta Laguna Setúbal

Mantenimiento

• 8 a 12:

- E. Zeballos, Lamadrid, Estrada y JP López

Reemplazo de Conductores

- avenida Facundo Zuviria, Hernandarias, 4 de enero y Vieytes

Reemplazo de postes

• 8:30 a 12:30: Alberti, Zeballos, Viera y avenida Circunvalación

Mantenimiento

• 9 a 13: Beruti, Chiclana, Larrea y Grandoli

Mantenimiento

• 12:30 a 14:30: avenida Circunvalación, Cibils, Pavón y Cafferata

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 9 a 13: Por Autopista Santa Fe- Rosario (hacia el este y oeste) entre Ejército Argentino y España

Reemplazo de Postes

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 11 a 12: Por Callejón Pintos, entre RP 1 e ingreso a Complejo Ubajay

Solicitado por Terceros

ARROYO LEYES

• 8 a 12: Por RP 1, entre calles 76 y 80, hacia el Este

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso