La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 2 de septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 2 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 10:
- Zeballos, JP López, Pasaje Paraná y Estrada
Reemplazo de Conductores
- Colodrero, Huergo, Mitre hasta Laguna Setúbal
Mantenimiento
• 8 a 12:
- E. Zeballos, Lamadrid, Estrada y JP López
Reemplazo de Conductores
- avenida Facundo Zuviria, Hernandarias, 4 de enero y Vieytes
Reemplazo de postes
• 8:30 a 12:30: Alberti, Zeballos, Viera y avenida Circunvalación
Mantenimiento
• 9 a 13: Beruti, Chiclana, Larrea y Grandoli
Mantenimiento
• 12:30 a 14:30: avenida Circunvalación, Cibils, Pavón y Cafferata
Reemplazo de Conductores
SANTO TOMÉ
• 9 a 13: Por Autopista Santa Fe- Rosario (hacia el este y oeste) entre Ejército Argentino y España
Reemplazo de Postes
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 11 a 12: Por Callejón Pintos, entre RP 1 e ingreso a Complejo Ubajay
Solicitado por Terceros
ARROYO LEYES
• 8 a 12: Por RP 1, entre calles 76 y 80, hacia el Este
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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