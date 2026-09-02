Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 2 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

2 de septiembre 2026 · 06:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 2 de septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 10:

- Zeballos, JP López, Pasaje Paraná y Estrada

Reemplazo de Conductores

- Colodrero, Huergo, Mitre hasta Laguna Setúbal

Mantenimiento

• 8 a 12:

- E. Zeballos, Lamadrid, Estrada y JP López

Reemplazo de Conductores

- avenida Facundo Zuviria, Hernandarias, 4 de enero y Vieytes

Reemplazo de postes

• 8:30 a 12:30: Alberti, Zeballos, Viera y avenida Circunvalación

Mantenimiento

• 9 a 13: Beruti, Chiclana, Larrea y Grandoli

Mantenimiento

• 12:30 a 14:30: avenida Circunvalación, Cibils, Pavón y Cafferata

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 9 a 13: Por Autopista Santa Fe- Rosario (hacia el este y oeste) entre Ejército Argentino y España

Reemplazo de Postes

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 11 a 12: Por Callejón Pintos, entre RP 1 e ingreso a Complejo Ubajay

Solicitado por Terceros

ARROYO LEYES

• 8 a 12: Por RP 1, entre calles 76 y 80, hacia el Este

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón Arroyo Leyes
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Lo último

Juegos Suramericanos: el gobernador inauguró obras deportivas en Rosario

Juegos Suramericanos: el gobernador inauguró obras deportivas en Rosario

Horas decisivas para la llegada de un nuevo refuerzo para Colón

Horas decisivas para la llegada de un nuevo refuerzo para Colón

Juicios laborales: Santa Fe quedó segunda en el país y las demandas crecieron 20,7% en un año

Juicios laborales: Santa Fe quedó segunda en el país y las demandas crecieron 20,7% en un año

Último Momento
Juegos Suramericanos: el gobernador inauguró obras deportivas en Rosario

Juegos Suramericanos: el gobernador inauguró obras deportivas en Rosario

Horas decisivas para la llegada de un nuevo refuerzo para Colón

Horas decisivas para la llegada de un nuevo refuerzo para Colón

Juicios laborales: Santa Fe quedó segunda en el país y las demandas crecieron 20,7% en un año

Juicios laborales: Santa Fe quedó segunda en el país y las demandas crecieron 20,7% en un año

Deportivo Santa Rosa consiguió el pasaje a los octavos de final en Santo Tomé

Deportivo Santa Rosa consiguió el pasaje a los octavos de final en Santo Tomé

Boca y Vélez van por el último boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina

Boca y Vélez van por el último boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina

Ovación
Juegos Suramericanos: el gobernador inauguró obras deportivas en Rosario

Juegos Suramericanos: el gobernador inauguró obras deportivas en Rosario

Deportivo Santa Rosa consiguió el pasaje a los octavos de final en Santo Tomé

Deportivo Santa Rosa consiguió el pasaje a los octavos de final en Santo Tomé

Boca y Vélez van por el último boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina

Boca y Vélez van por el último boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina

Gracias por unir a un país: el original video de AFA para despedir a Messi

"Gracias por unir a un país": el original video de AFA para despedir a Messi

Nicolás Lamolina, el árbitro que tendrá Unión ante el líder Instituto

Nicolás Lamolina, el árbitro que tendrá Unión ante el líder Instituto

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"