El martes 13 está rodeada de mitos, creencias y antiguas tradiciones. De dónde surge su mala fama y qué costumbres persisten hasta hoy.

Martes 13: el origen de la superstición y por qué se lo considera un día de mala suerte.

Cada vez que el calendario marca un martes 13, reaparecen las supersticiones, los dichos populares y las creencias que vinculan esta fecha con la mala suerte. Para algunas personas se trata de un día como cualquier otro, mientras que otras prefieren evitar decisiones importantes, viajes, mudanzas o compromisos que consideran arriesgados.

Este martes 13 de octubre de 2026 vuelve a poner en primer plano una tradición profundamente arraigada en países de habla hispana, incluida la Argentina, donde generaciones enteras crecieron escuchando una conocida advertencia: "En martes 13, ni te cases ni te embarques".

Aunque no existe evidencia científica que relacione esta fecha con una mayor probabilidad de sufrir desgracias, la superstición conserva su vigencia y continúa transmitiéndose a través de las familias, las costumbres populares y las redes sociales.

¿Por qué el martes 13 tiene mala fama?

El origen de esta creencia combina elementos de la mitología, la religión y antiguas interpretaciones culturales sobre los números y los días de la semana.

En la tradición romana, el martes estaba asociado con Marte, dios de la guerra, vinculado simbólicamente con los conflictos, la violencia y la destrucción. De allí surgió una interpretación negativa del día, que con el paso de los siglos se incorporó a distintas supersticiones populares.

Por otra parte, el número 13 también adquirió connotaciones desfavorables en diferentes tradiciones. Una de las explicaciones más difundidas lo relaciona con la Última Cena de Jesús, en la que participaron 13 personas, incluido Judas Iscariote, quien posteriormente lo traicionó.

Otra asociación procede de ciertas interpretaciones del Apocalipsis, cuyo capítulo 13 presenta figuras vinculadas con el mal y la oposición a Dios.

Sin embargo, estas referencias no constituyen pruebas de que la fecha tenga consecuencias negativas. Se trata de interpretaciones simbólicas que fueron adquiriendo fuerza a través de los siglos.

Las supersticiones que todavía perduran

En la Argentina y otros países de habla hispana, el martes 13 está acompañado por numerosas creencias populares que influyen en determinadas decisiones cotidianas.

Entre las costumbres más conocidas aparece la recomendación de no casarse, no comenzar viajes importantes, evitar mudanzas y postergar la firma de contratos o el inicio de nuevos proyectos.

También existen supersticiones que no están vinculadas exclusivamente con esta fecha, pero que suelen recordarse durante la jornada, como evitar pasar debajo de una escalera, romper espejos o cruzarse con un gato negro.

En algunos edificios y hoteles de distintas partes del mundo incluso se omite el número 13 en habitaciones o pisos, una práctica relacionada con el rechazo supersticioso hacia esa cifra.

Pese a estas tradiciones, no hay fundamentos científicos para considerar que el martes 13 represente un peligro mayor que cualquier otro día del calendario.

Martes 13 o viernes 13: las diferencias culturales

La asociación entre el número 13 y la mala suerte no es exclusiva de los países hispanohablantes. Sin embargo, existen diferencias respecto del día considerado desfavorable.

En países como Estados Unidos, Reino Unido y otras naciones de tradición anglosajona, la fecha más conocida es el viernes 13, popularizada también por la literatura y el cine de terror.

En cambio, en España, Grecia y buena parte de América Latina, el martes 13 es el que concentra las creencias negativas.

Estas diferencias demuestran que la superstición responde principalmente a construcciones culturales y tradiciones transmitidas entre generaciones, más que a acontecimientos verificables.

Qué dice la ciencia sobre la mala suerte

Desde la psicología, las supersticiones pueden explicarse por la tendencia humana a buscar patrones y relaciones entre acontecimientos que, en realidad, no necesariamente están conectados.

Cuando una persona cree que una fecha trae mala suerte, puede prestar mayor atención a los episodios negativos que ocurren durante esa jornada y olvidar aquellos que transcurren con normalidad.

Este mecanismo se relaciona con el denominado sesgo de confirmación, que consiste en seleccionar o recordar información que refuerza una creencia previa.

El temor intenso e irracional al número 13 recibe el nombre de triscaidecafobia, mientras que el miedo específico al martes 13 se conoce como trezidavomartiofobia, aunque este último término es poco utilizado.

Más allá de las explicaciones científicas, la fecha conserva un atractivo particular por su combinación de misterio, historia y tradición popular.

Así, este martes 13 de octubre volverá a despertar comentarios, bromas y precauciones entre quienes mantienen vivas estas creencias. Para otros, en cambio, será simplemente una jornada más, sin diferencias respecto de cualquier otro día del año.