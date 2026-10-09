Un negociador de la policía intervino para que una beba de 15 días fuera restituida a su madre

El hombre se negaba a entregar a la niña a su expareja, que llegó a la vivienda acompañada por su abogada. La intervención del negociador permitió destrabar la situación y la beba fue restituida a su madre en buen estado de salud

Un negociador de la policía intervino para que un hombre entregara a su beba de 15 días a la madre.

Un negociador de la policía intervino para que un hombre entregara a su beba de 15 días a la madre.

Este jueves, después de las 20.30, en una vivienda ubicada en calle Pedro Ferré al 3200 , en la ciudad de Santa Fe , un hombre se negó a entregar a su hija, una beba de 15 días , a la madre de la niña.

La mujer, expareja del hombre, había llegado hasta el domicilio acompañada por su abogada para buscar a la pequeña. Ante la negativa del padre a entregarla, denunció lo ocurrido ante los operadores de la central de emergencias 911 .

Minutos después, llegaron al lugar efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía de Santa Fe, junto con un oficial negociador de esa unidad, para intervenir en el conflicto.

Un negociador de la policía intervino para que un hombre entregara a su beba de 15 días a la madre. gentileza

La intervención del negociador del GOE

El negociador del GOE dialogó con el hombre para que depusiera su actitud y accediera a entregar a la beba. Mientras se desarrollaba el procedimiento, algunos vecinos de la zona se acercaron para consultar a los policías sobre su presencia en el lugar.

Finalmente, el hombre accedió a entregar a la niña y la beba fue restituida a su madre. Posteriormente, la pequeña fue examinada en Medicina Legal, donde constataron que se encontraba en buen estado de salud.

La actuación de la Fiscalía

Tras el procedimiento, los efectivos informaron lo ocurrido y su desenlace a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF).

Desde allí comunicaron la novedad al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la elaboración de un informe detallado sobre lo sucedido y la remisión de una copia del acta del procedimiento.