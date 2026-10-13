Comienzan a recuperarse encuentros en el Clausura Lautaro Fagioli

Por la 7° fecha del Clausura de Primera A, El Quillá se medirá con Universidad en Santo Tomé este martes, y Las Flores lo hará Juventud Unida el miércoles en el Alberto Garau

Por la 7ª fecha del Clausura, El Quillá se medirá con Universidad en el Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé.

Las inclemencias del tiempo, lluvias y la conservación de los campos de juego, conspiran contra un normal desarrollo del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Por eso, este martes, comenzarán a completarse los astéricos de la séptima fecha y lo mismo sucederá en la jornada del miércoles. Por otro lado, también habrá un adelanto válido por la novena fecha y se disputará en el Gigante de Ciudadela.

Luego de que la jornada del sábado sufriera las postergaciones por inclemencias del tiempo, esta semana la máxima división de la Liga Santafesina tendrá partidos que se recuperen de fechas anteriores y un adelantado de la que vendrá.

Este martes en primer lugar y en Santo Tomé, precisamente en el estadio Mauricio Martínez, Náutico El Quillá recibirá a Universidad en lo que es el interzonal de la fecha 7: A las 19 va el juego de Reserva y a las 21 el de Primera.

Por la misma fecha pero ya el miércoles, Las Flores II será anfitrión de Juventud Unida, donde el horario para el preliminar es el de las 19, mientras que los primeros equipos de ambos se enfrentarán desde las 21.

Como adelanto de la novena fecha de este Clausura Lautaro Fagioli, Gimnasia y Esgrima y Cosmos jugarán el interzonal en el Gigante de Ciudadela. A las 19.30 se miden las Reservas, en tanto que el encuentro de Primera División va a las 21.30.

De la séptima fecha todavía queda pendiente de disputa Nobleza de Recreo con Sportivo Guadalupe en la Zona A. Por su parte, en relación a la octava fecha, en la Zona A deben disputarse estos cruces: Sportivo Guadalupe con Colón de San Justo, Ateneo Inmaculada con Las Flores II, Juventud Unida con Newell´s, Colón con Independiente y Cosmos con Universidad.

En tanto, por la Zona B, faltan jugar el clásico La Perla del Oeste con Nobleza de Recreo, Ciclón Racing con Sanjustino, La Salle Jobson con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Norte con Nacional y Gimnasia y Esgrima con El Quillá.

Posiciones

-Zona A: Colón de San Justo 14, Nobleza 12, Universidad y Juventud Unida de Candioti 11, Colón 10, Cosmos y Ateneo Inmaculada 9, Newell´s 7, Independiente 5, Sportivo Guadalupe 4 y Las Flores II 1.

-Zona B: Sanjustino 17, El Quillá 14, Unión 13, Gimnasia y Esgrima 11, La Salle Jobson y Academia Cabrera 10, Ciclón Racing 9, Ciclón Norte 8, Nacional 7, La Perla 5, Deportivo Santa Rosa 4.