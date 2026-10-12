Uno Santa Fe | Escenario | Valentín Yankelevich

Valentín Yankelevich reveló los maltratos que sufrió y aseguró que su abuelo le salvó la vida: "Era un infierno vivir en esa casa"

El hijo de Romina Yan contó que sufrió violencia física y psicológica durante su infancia y destacó el rol de Gustavo Yankelevich para salir de esa situación

12 de octubre 2026 · 11:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Valentín tenía siete años cuando Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010

gentileza

Valentín tenía siete años cuando Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años.

Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, reveló los episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano, y aseguró que su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, fue fundamental para alejarlo de esa situación.

En una entrevista con Infobae, el joven de 23 años explicó que decidió hablar públicamente para dejar atrás una historia que mantuvo en silencio durante años. “Creo que llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo”, expresó.

Valentín tenía siete años cuando Romina Yan murió, el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años. Según recordó, las agresiones comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años y también alcanzaron a su hermano Franco.

Eran golpes, gritos, maltrato”, relató al describir la convivencia familiar, y recordó que las horas en el colegio eran el momento más tranquilo de su día porque no quería regresar a su casa.

Según su relato, cuando hablaron con sus abuelos paternos sobre lo que sucedía, les dijeron que intentaran comprender la situación de su padre: “¿Qué tengo que entender? Tengo 10 años y mi papá me caga a palos”, recordó.

También afirmó que llegó a tener pensamientos relacionados con la muerte y que sentía que no había un lugar seguro al que acudir: “No había lugar seguro. Por eso lo tuvimos que salir a buscar”.

El apoyo de Gustavo Yankelevich fue fundamental

El apoyo de Gustavo Yankelevich fue decisivo para que los hermanos pudieran abandonar esa convivencia. Valentín contó que comenzaron a relatarle lo que ocurría durante los encuentros que compartían con su abuelo y que él fue la primera persona que los escuchó.

Luego de declarar ante las autoridades, se inició un proceso judicial que, según recordó, se extendió durante varios años y terminó con la tenencia definitiva a cargo de Gustavo: “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”.

Asimismo, destacó el acompañamiento de su abuela materna, Cris Morena, durante ese período.

A los 18 años, Valentín decidió cambiar su apellido y adoptar el de su familia materna, una elección que vinculó con el dolor que le provocaba su apellido anterior y con el reconocimiento hacia su abuelo, a quien considera su verdadera figura paterna.

Finalmente, reflexionó sobre su recuperación: “De ese nene que no quería vivir a donde estoy hoy, con tener ganas de vivir ya es una victoria, imaginate”.

El mensaje de Gustavo Yankelevich para sus nietos

Después de que Valentín se animara a contar su historia y revelara que su abuelo, Gustavo Yankelevich, le salvó la vida, el histórico productor televisivo le dedicó un posteo en Instagram a sus nietos.

Junto a una foto en la que aparecen los tres juntos, escribió: “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!

Valentín Yankelevich Violencia
Noticias relacionadas
Maximiliano Ghione rompió el silencio tras su detención en Lehmann: La verdad la va a decir la Justicia

Maximiliano Ghione rompió el silencio tras su detención en Lehmann: "La verdad la va a decir la Justicia"

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

LA CÚPULA. Combina teatro, circo, música, tecnología y artes escénicas en un domo de 360° con proyecciones de última generación.

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Lo último

La cárcel de alto perfil El Infierno necesitará casi 800 agentes penitenciarios y prevén habilitarla en mayo de 2027

La cárcel de alto perfil "El Infierno" necesitará casi 800 agentes penitenciarios y prevén habilitarla en mayo de 2027

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

Último Momento
La cárcel de alto perfil El Infierno necesitará casi 800 agentes penitenciarios y prevén habilitarla en mayo de 2027

La cárcel de alto perfil "El Infierno" necesitará casi 800 agentes penitenciarios y prevén habilitarla en mayo de 2027

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

Una nueva edicion de la Bienal de Arte Joven comienza este lunes en Santa Fe con intervenciones artísticas y actividades gratuitas

Una nueva edicion de la Bienal de Arte Joven comienza este lunes en Santa Fe con intervenciones artísticas y actividades gratuitas

Fin de semana largo: la provincia de Santa Fe generó $21.759 millones con la llegada de más de 102.000 visitantes

Fin de semana largo: la provincia de Santa Fe generó $21.759 millones con la llegada de más de 102.000 visitantes

Ovación
El cero como bandera: Colón disfruta de su mejor racha defensiva

El cero como bandera: Colón disfruta de su mejor racha defensiva

¿Contra quién jugaría Colón? Así está el panorama del Reducido de la Primera Nacional

¿Contra quién jugaría Colón? Así está el panorama del Reducido de la Primera Nacional

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Torneo Prefederal: el Clásico de San Justo abrirá la última fecha de la fase regular

Video: luego de varias a favor, Colón fue perjudicado en Santiago del Estero

Video: luego de varias a favor, Colón fue perjudicado en Santiago del Estero

Colón vuelve a cambiar de entrenador en Reserva: quién se harán cargo del equipo

Colón vuelve a cambiar de entrenador en Reserva: quién se harán cargo del equipo

Policiales
Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Un negociador de la policía intervino para que una beba de 15 días fuera restituida a su madre

Un negociador de la policía intervino para que una beba de 15 días fuera restituida a su madre

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Mirtha Legrand recibió el alta médica y seguirá su recuperación en la casa

Mirtha Legrand recibió el alta médica y seguirá su recuperación en la casa

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026