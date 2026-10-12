Valentín Yankelevich reveló los maltratos que sufrió y aseguró que su abuelo le salvó la vida: "Era un infierno vivir en esa casa"

El hijo de Romina Yan contó que sufrió violencia física y psicológica durante su infancia y destacó el rol de Gustavo Yankelevich para salir de esa situación

Valentín tenía siete años cuando Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años.

Valentín Yankelevich , hijo de Romina Yan , reveló los episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano , y aseguró que su abuelo materno, Gustavo Yankelevich , fue fundamental para alejarlo de esa situación.

En una entrevista con Infobae , el joven de 23 años explicó que decidió hablar públicamente para dejar atrás una historia que mantuvo en silencio durante años. “Creo que llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo”, expresó.

Valentín tenía siete años cuando Romina Yan murió, el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años. Según recordó, las agresiones comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años y también alcanzaron a su hermano Franco.

“Eran golpes, gritos, maltrato”, relató al describir la convivencia familiar, y recordó que las horas en el colegio eran el momento más tranquilo de su día porque no quería regresar a su casa.

Según su relato, cuando hablaron con sus abuelos paternos sobre lo que sucedía, les dijeron que intentaran comprender la situación de su padre: “¿Qué tengo que entender? Tengo 10 años y mi papá me caga a palos”, recordó.

También afirmó que llegó a tener pensamientos relacionados con la muerte y que sentía que no había un lugar seguro al que acudir: “No había lugar seguro. Por eso lo tuvimos que salir a buscar”.

El apoyo de Gustavo Yankelevich fue fundamental

El apoyo de Gustavo Yankelevich fue decisivo para que los hermanos pudieran abandonar esa convivencia. Valentín contó que comenzaron a relatarle lo que ocurría durante los encuentros que compartían con su abuelo y que él fue la primera persona que los escuchó.

Luego de declarar ante las autoridades, se inició un proceso judicial que, según recordó, se extendió durante varios años y terminó con la tenencia definitiva a cargo de Gustavo: “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”.

Asimismo, destacó el acompañamiento de su abuela materna, Cris Morena, durante ese período.

A los 18 años, Valentín decidió cambiar su apellido y adoptar el de su familia materna, una elección que vinculó con el dolor que le provocaba su apellido anterior y con el reconocimiento hacia su abuelo, a quien considera su verdadera figura paterna.

Finalmente, reflexionó sobre su recuperación: “De ese nene que no quería vivir a donde estoy hoy, con tener ganas de vivir ya es una victoria, imaginate”.

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El mensaje de Gustavo Yankelevich para sus nietos

Después de que Valentín se animara a contar su historia y revelara que su abuelo, Gustavo Yankelevich, le salvó la vida, el histórico productor televisivo le dedicó un posteo en Instagram a sus nietos.

Junto a una foto en la que aparecen los tres juntos, escribió: “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”