Cómo quedó Colón en la Zona A con el punto que logró en Santiago del Estero

Colón empató 0-0 ante Mitre en Santiago del Estero y quedó con 53 puntos. Ninguno de los cinco primeros ganó y el Sabalero desaprovechó una gran chance.

La fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional dejó un panorama favorable para Colón , aunque el equipo santafesino tampoco pudo sumar de a tres. El empate sin goles frente a Mitre, en Santiago del Estero, le permitió llegar a los 53 puntos y conservar el quinto puesto, en una jornada en la que ninguno de los cinco equipos que encabezan la tabla consiguió una victoria.

LEER MÁS: La efectividad de visitante que Colón no logra levantar pensando en el Reducido

El dato más significativo fue la derrota de Deportivo Madryn, que jugó ante su gente y cayó frente a Chaco For Ever. El conjunto patagónico había comenzado en ventaja y se lo dieron vuelta. De esta manera, quedó con la misma cantidad de puntos que Colón, pero el Sabalero continúa por detrás debido a una diferencia de gol menos favorable: +14 contra +17.

Los de arriba dejaron puntos en el camino y no lo aprovechó Colón

Ferro sigue liderando la Zona A con 62 unidades, pese a empatar como visitante frente a Central Norte. Morón, segundo con 58 puntos, sufrió una derrota por 2-0 ante Estudiantes de Buenos Aires, que aprovechó el resultado para consolidarse en el sexto lugar, con 48 unidades.

Godoy Cruz, tercero con 57 puntos, tampoco pudo ganar: igualó 0-0 ante All Boys en Floresta, en un encuentro atravesado por la polémica. El Tomba dejó pasar la posibilidad de acercarse a Ferro, mientras que Deportivo Madryn y Colón quedaron con 53 puntos, a cinco unidades del equipo mendocino.

En otro de los encuentros de la jornada, Ciudad de Bolívar derrotó 1-0 a San Telmo como local y alcanzó los 48 puntos, los mismos que Estudiantes de Buenos Aires. Ambos se ubican en zona de clasificación al Reducido y mantienen la expectativa de seguir escalando en las fechas restantes.

Almirante Brown, el próximo desafío de Colón

En la parte media de la tabla también hubo movimientos. Almirante Brown, próximo rival de Colón, empató 1-1 frente a San Miguel y quedó octavo, con 47 puntos. El equipo bonaerense se mantiene dentro de los puestos de clasificación, aunque necesita sumar para no comprometer su lugar.

LEER MÁS: Colón, con una baja obligada, una duda y dos regresos ante Almirante Brown

Además, Acassuso consiguió una contundente victoria por 3-0 como visitante ante Defensores de Belgrano, un resultado importante en su lucha por alejarse de la zona baja. Racing de Córdoba, por su parte, superó 1-0 a Los Andes.

Con estos resultados, Colón sigue dependiendo de sus propias respuestas para mejorar su posición, aunque la paridad de la Zona A mantiene abierta la pelea por los primeros lugares. El sábado, desde las 18, el equipo de Iván Delfino recibirá a Almirante Brown en el Brigadier López, con la obligación de volver al triunfo para intentar acercarse a los puestos de vanguardia.