Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cómo quedó Colón en la Zona A con el punto que logró en Santiago del Estero

Colón empató 0-0 ante Mitre en Santiago del Estero y quedó con 53 puntos. Ninguno de los cinco primeros ganó y el Sabalero desaprovechó una gran chance.

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2026 · 09:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cómo quedó Colón en la Zona A con el punto que logró en Santiago del Estero

Prensa Colón

La fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional dejó un panorama favorable para Colón, aunque el equipo santafesino tampoco pudo sumar de a tres. El empate sin goles frente a Mitre, en Santiago del Estero, le permitió llegar a los 53 puntos y conservar el quinto puesto, en una jornada en la que ninguno de los cinco equipos que encabezan la tabla consiguió una victoria.

LEER MÁS: La efectividad de visitante que Colón no logra levantar pensando en el Reducido

El dato más significativo fue la derrota de Deportivo Madryn, que jugó ante su gente y cayó frente a Chaco For Ever. El conjunto patagónico había comenzado en ventaja y se lo dieron vuelta. De esta manera, quedó con la misma cantidad de puntos que Colón, pero el Sabalero continúa por detrás debido a una diferencia de gol menos favorable: +14 contra +17.

Los de arriba dejaron puntos en el camino y no lo aprovechó Colón

Ferro sigue liderando la Zona A con 62 unidades, pese a empatar como visitante frente a Central Norte. Morón, segundo con 58 puntos, sufrió una derrota por 2-0 ante Estudiantes de Buenos Aires, que aprovechó el resultado para consolidarse en el sexto lugar, con 48 unidades.

Godoy Cruz, tercero con 57 puntos, tampoco pudo ganar: igualó 0-0 ante All Boys en Floresta, en un encuentro atravesado por la polémica. El Tomba dejó pasar la posibilidad de acercarse a Ferro, mientras que Deportivo Madryn y Colón quedaron con 53 puntos, a cinco unidades del equipo mendocino.

En otro de los encuentros de la jornada, Ciudad de Bolívar derrotó 1-0 a San Telmo como local y alcanzó los 48 puntos, los mismos que Estudiantes de Buenos Aires. Ambos se ubican en zona de clasificación al Reducido y mantienen la expectativa de seguir escalando en las fechas restantes.

Almirante Brown, el próximo desafío de Colón

En la parte media de la tabla también hubo movimientos. Almirante Brown, próximo rival de Colón, empató 1-1 frente a San Miguel y quedó octavo, con 47 puntos. El equipo bonaerense se mantiene dentro de los puestos de clasificación, aunque necesita sumar para no comprometer su lugar.

LEER MÁS: Colón, con una baja obligada, una duda y dos regresos ante Almirante Brown

Además, Acassuso consiguió una contundente victoria por 3-0 como visitante ante Defensores de Belgrano, un resultado importante en su lucha por alejarse de la zona baja. Racing de Córdoba, por su parte, superó 1-0 a Los Andes.

Con estos resultados, Colón sigue dependiendo de sus propias respuestas para mejorar su posición, aunque la paridad de la Zona A mantiene abierta la pelea por los primeros lugares. El sábado, desde las 18, el equipo de Iván Delfino recibirá a Almirante Brown en el Brigadier López, con la obligación de volver al triunfo para intentar acercarse a los puestos de vanguardia.

Colón Santiago del Estero Mitre
Noticias relacionadas
De la mano de Delfino, Colón volvió a mantener la valla en cero por cuarto partido consecutivo

Dos años y medio después, Colón alcanza una misma marca y con Delfino en el banco

una baja obligada, una duda y dos regresos en el horizonte de colon

Una baja obligada, una duda y dos regresos en el horizonte de Colón

¿contra quien jugaria colon? asi esta el panorama del reducido de la primera nacional

¿Contra quién jugaría Colón? Así está el panorama del Reducido de la Primera Nacional

video: luego de varias a favor, colon fue perjudicado en santiago del estero

Video: luego de varias a favor, Colón fue perjudicado en Santiago del Estero

Lo último

Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

Último Momento
Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

La Justicia de Brasil falló a favor de Vasco da Gama y la semifinal con Boca se jugará en el Maracaná

La Justicia de Brasil falló a favor de Vasco da Gama y la semifinal con Boca se jugará en el Maracaná

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Ovación
Dos años y medio después, Colón alcanza una misma marca y con Delfino en el banco

Dos años y medio después, Colón alcanza una misma marca y con Delfino en el banco

Cómo quedó Colón en la Zona A con el punto que logró en Santiago del Estero

Cómo quedó Colón en la Zona A con el punto que logró en Santiago del Estero

El dato que ilusiona a Colón de cara a la definición de la competencia

El dato que ilusiona a Colón de cara a la definición de la competencia

Escándalo: Lamolina cambió un penal tras una insólita escena con un celular

Escándalo: Lamolina cambió un penal tras una insólita escena con un celular

Nicolás Lamolina: Hice un gran esfuerzo para que no me muestren el celular

Nicolás Lamolina: "Hice un gran esfuerzo para que no me muestren el celular"

Policiales
Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Escenario
Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Darío Giordano negó haber maltratado a sus hijos Valentín y Franco Yankelevich

Darío Giordano negó haber maltratado a sus hijos Valentín y Franco Yankelevich

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"