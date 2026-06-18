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Milei criticó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre el padre de Messi: "Chimentera de poca monta"

Dijo que el anuncio sobre el, más tarde desmentido fallecimiento del padre del capitán de la selección, fueron "aberrantes e inescrupulosas declaraciones".

18 de junio 2026 · 19:48hs
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Milei criticó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre el padre de Messi: Chimentera de poca monta

Milei criticó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre el padre de Messi: "Chimentera de poca monta"

El presidente Javier Milei criticó públicamente a Florencia Peña, luego de que la actriz y ahora exconductora del canal de streaming Luzu anunció la falsa noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel. “Chimentera de poca monta”, calificó a Peña, y sostuvo que se trataron de "aberrantes e inescrupulosas declaraciones".

"Corpo basura", afirmó el mensaje que Milei publicó en la red social X (ex-Twitter) luego de que se conoció que Peña dio “un paso al costado” de Luzu y dos productoras fueron despedidas de la emisora por haber dicho al aire una noticia falsa sin chequear. “Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, decir una aberración peor e infligir más daño”, indicó el jefe del Estado.

LEER MÁS: Tras el escándalo por la fake news sobre Jorge Messi, desvincularon a Flor Peña y a dos productores de Luzu

"Aberrantes declaraciones"

Y continuó: “Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming, que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad”.

“A diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se cansaron de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores y/o dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de hacer ‘periodismo’", sostuvo.

El presidente cerró: “Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado”.

Milei también publicó en la red social Instagram una imagen con letras mayúsculas: "Si te metés con Messi, te metés con todos".

En las últimas horas, el canal de streaming dio a conocer que “las autoridades decidieron desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.

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