Geriátricos bajo sospecha en Santa Fe: reflotan un proyecto de ley para crear un registro público y frenar los asilos clandestinos

Tras el horror descubierto en barrio Nuevo Horizonte, tomó impulso una iniciativa en Diputados que busca establecer un marco integral de habilitación, fiscalización rigurosa y un mapa digital donde las familias puedan consultar qué residencias están habilitadas antes de contratar.

Geriátricos bajo sospecha: la diputada Beatriz Brouwer impulsa un proyecto para endurecer controles y proteger a los adultos mayores.

La investigación judicial por el funcionamiento de un geriátrico ilegal ubicado en calle José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte , en la zona norte de la ciudad de Santa Fe , volvió a poner bajo la lupa la situación de los establecimientos destinados al cuidado de adultos mayores y reactivó el debate sobre la necesidad de una regulación más estricta.

En ese contexto, tomó nuevamente protagonismo un proyecto de ley presentado en abril por la diputada provincial Beatriz Brouwer , que plantea establecer un marco integral para la habilitación, fiscalización y control de hogares geriátricos y clínicas destinadas a personas mayores.

La legisladora sostuvo que la iniciativa nació a partir de la preocupación de familiares y personas vinculadas al cuidado de adultos mayores, ante la reiteración de situaciones de vulnerabilidad y abandono. “Justamente para que no suceda lo que sucedió con este horroroso espacio en el cual se alojaban personas mayores con grandes necesidades, y que no vuelvan a suceder estas cosas”, afirmó.

Brouwer cuestionó que muchos proyectos que no pertenecen al oficialismo quedan relegados en la Legislatura y pidió que la situación actual permita avanzar con el tratamiento de una normativa que, según consideró, resulta urgente.

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Un registro público y mayores controles del Estado

Uno de los principales puntos de la iniciativa es la creación de un Registro Provincial Público de Geriátricos, que permita a las familias consultar cuáles son los establecimientos habilitados, sus condiciones de funcionamiento y antecedentes.

“Estamos pidiendo un registro provincial y que sea público, justamente para que los familiares al momento de elegir un lugar tengan conocimiento de cuál es el geriátrico que está habilitado y cuáles son las condiciones”, explicó la diputada en LT10.

Según detalló, la herramienta permitiría que quienes buscan un lugar de residencia para un familiar puedan acceder a información clara antes de tomar una decisión. “Como cuando uno quiere irse de vacaciones y busca una página donde aparecen reseñas, votos positivos o negativos, vamos por lo mismo. Necesitamos que la gente pueda conocer qué lugar está eligiendo”, señaló.

Además, planteó que los establecimientos que no cuenten con habilitación correspondiente no deberían continuar funcionando y que deben aplicarse las sanciones previstas para quienes incumplan la normativa.

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Requisitos de infraestructura, personal y seguridad

El proyecto propone establecer condiciones obligatorias para el funcionamiento de estos espacios, entre ellas requisitos adecuados de infraestructura, higiene y seguridad, personal capacitado y cobertura de responsabilidad civil.

“La tercera edad es una edad muy vulnerable. Si no tienen una lucidez al cien por ciento y todas las facultades para poder pedir ayuda, obviamente eso no sucede”, manifestó Brouwer al referirse a la necesidad de reforzar la protección de quienes viven en estos establecimientos.

En esa línea, destacó que la regulación debe apuntar a garantizar una atención digna y segura. “Lo principal que estamos pidiendo es un marco regulatorio para los geriátricos, darle protección a las personas mayores, requisitos de habilitación correctos y personal capacitado para todas las necesidades que tienen los abuelos”, sostuvo.

La diputada remarcó que la problemática no es nueva y que existen antecedentes de situaciones similares que muchas veces no alcanzan la visibilidad pública necesaria.

“Todos vamos a ser abuelos”

Frente al nuevo caso investigado en Santa Fe, Brouwer pidió que la Legislatura priorice el tratamiento de la iniciativa.

“En algún momento todos vamos a ser abuelos y todos vamos a tener un familiar, un conocido o un allegado que puede encontrarse con esta situación. Se necesita trabajar este proyecto y poner a nuestros abuelos en prioridad”, afirmó.

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La legisladora insistió en que continuará reclamando el avance parlamentario de la propuesta. “Esto es insistir, insistir e insistir para que este proyecto se trate”, expresó.

La importancia de la vocación en el cuidado

Brouwer, quien además es enfermera, vinculó la problemática con la necesidad de contar no solo con profesionales capacitados, sino también con personas que tengan empatía y vocación para trabajar con adultos mayores.

“Más que de profesionales, falta personal humano. Esa persona que maltrata a un abuelo no piensa en su propio abuelo, no piensa en sus familiares, no se pone en el lugar de esa persona”, reflexionó.

Desde su experiencia personal, recordó su trabajo en geriatría y destacó el valor del vínculo con las personas mayores. “Me encanta trabajar con los abuelos, lo que pueden brindar, las historias de vida que tienen. Es tan lindo trabajar con ellos. Entonces uno se pregunta por qué existe ese maltrato”, concluyó.