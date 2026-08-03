SEOM: impulsan una nueva franquicia para pacientes con tratamientos prolongados con un banco de horas semanales de estacionamiento gratuito

La iniciativa presentada en el Concejo de Santa Fe busca incorporar un beneficio para pacientes que deben concurrir periódicamente a centros de salud por enfermedades graves, crónicas o de alta complejidad. El proyecto contempla un banco de 24 horas semanales para administrar según las necesidades de cada tratamiento.

Nueva Franquicia SEOM: impulsan un beneficio de estacionamiento para pacientes con tratamientos prolongados y un banco de 24 horas semanales.

Una nueva iniciativa ingresó al Concejo Municipal de Santa Fe con el objetivo de ampliar las franquicias disponibles dentro del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) . El proyecto propone crear una Franquicia para Pacientes en Tratamientos Prolongados , destinada a personas que deben asistir de manera frecuente a centros médicos para realizar terapias o controles vinculados a enfermedades de larga duración.

La propuesta apunta a contemplar situaciones que actualmente no están incluidas dentro de las franquicias existentes, como la de discapacidad, y beneficiar a pacientes que atraviesan tratamientos como quimioterapia, diálisis, rehabilitaciones intensivas, controles posteriores a trasplantes, tratamientos traumatológicos o procesos derivados de accidentes cerebrovasculares, entre otros.

El proyecto establece la creación de un registro municipal de pacientes en tratamientos prolongados, donde la franquicia tendría carácter temporal y estaría vinculada a la duración del tratamiento, con acreditación médica correspondiente.

Además, incorpora una modalidad de uso diferente dentro del Seom: un banco de 24 horas semanales liberadas del pago del estacionamiento medido, que permitiría a cada beneficiario administrar ese tiempo de acuerdo con la duración y frecuencia real de sus tratamientos.

La iniciativa también contempla que el beneficio pueda ser utilizado por familiares o personas responsables del traslado habitual del paciente, teniendo en cuenta que muchas veces son terceros quienes deben acompañarlos a los centros de salud.

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La mirada de Ana Cantiani

El proyecto fue presentado por la concejal santafesina Ana Cantiani, presidenta del bloque de la Libertad Avanza, quien sostuvo que la propuesta surge a partir de escuchar situaciones que no estaban contempladas dentro del esquema actual del Seom.

“En paralelo también estamos escuchando un sector que está desatendido, algunos vacíos que las franquicias de SEOM no han contemplado. Hoy existe la franquicia de Seom para discapacidad, pero nosotros creamos y presentamos un proyecto de ordenanza para una franquicia de SEOM para pacientes en tratamientos prolongados, que hoy no están contemplados dentro de lo que es una franquicia por discapacidad”, explicó.

La edil remarcó que muchas personas que atraviesan enfermedades o tratamientos extensos deben afrontar además el costo del estacionamiento medido durante sus visitas médicas.

“Hoy una persona que está con quimioterapia, que está haciendo diálisis, que tiene un tratamiento por un accidente cerebrovascular, no está contemplada en esta ordenanza y creemos que se lo merece y lo necesita”, señaló.

En ese sentido, Cantiani afirmó que la problemática no solo está vinculada al gasto económico, sino también a la dificultad de poder trasladar a los pacientes hasta la puerta de los centros de salud.

“A los pacientes que no están contemplados tienen la problemática primero de estacionar o de poder bajar a su familiar en la puerta de un sanatorio, y además la problemática de que tienen que pagar un montón de plata también de Seom por la cantidad de horas que están en los tratamientos”, sostuvo.

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Un banco de horas para mayor flexibilidad

Uno de los principales puntos innovadores del proyecto es la creación del banco de 24 horas semanales, una herramienta que también fue planteada para otros beneficiarios del sistema.

Cantiani explicó que la intención es evitar que los pacientes queden limitados por una cantidad fija de horas diarias, ya que la duración de los tratamientos puede variar.

“Incorporamos también el pedido del banco de horas, que es un elemento muy importante. Presentamos el banco de 24 horas semanales, tanto para esta nueva franquicia como para la franquicia por discapacidad, para que las cuatro horas diarias que les brinda la franquicia los pacientes las puedan usar como realmente las necesitan, porque hay gente que tiene tratamientos que duran más de cuatro horas y hay otros días que no las usan”, detalló.

Según la concejal, esta modalidad permitiría mantener la cantidad de horas otorgadas, pero otorgando mayor autonomía a quienes necesitan el beneficio.

“Que tengan esa libertad de poder manejarse con 24 horas semanales, no afectan la cantidad de horas otorgadas y creo que beneficia muchísimo a los tratamientos”, afirmó.

Un proyecto que se suma al debate sobre el Seom

Cantiani también recordó que continúa el reclamo para eliminar el estacionamiento medido en zonas residenciales, aunque destacó que el sistema puede ser una herramienta útil si se aplica con el objetivo de ordenar la circulación y no como un mecanismo recaudatorio.

“Estamos trabajando y presentamos un proyecto para que se elimine el Seom de las zonas residenciales. Insistimos en ese tema. Entendemos que el Seom como rotación vehicular es una buena alternativa, pero que hay que usarla como corresponde y como una herramienta no recaudadora”, expresó.

Sobre la nueva franquicia, indicó que la iniciativa recién fue presentada y que deberá avanzar en el análisis legislativo y técnico para determinar su implementación dentro de la plataforma del sistema.

“Me parece que sería muy importante incorporar un beneficio, porque existe solamente la franquicia por discapacidad, la de frentistas, la de médicos, la de periodistas. Hay un grupo de personas que realmente necesita ser contemplado”, concluyó.