Crimen de Emmanuel Mendoza: su familia reclamó justicia y pidió por testigos del ataque tras los festejos de Argentina-Suiza

La familia del joven de 18 años se concentró en la Plaza 25 de Mayo para reclamar avances en la investigación. Mendoza murió tras recibir un disparo en avenida Gorriti durante la madrugada del 12 de julio, luego del partido de Argentina ante Suiza. Hasta el momento no hay personas detenidas.

La familia de Emmanuel Mendoza, de 18 años, reclaman justicia por su asesinato.

Familiares y amigos de Emmanuel Mendoza , el joven de 18 años asesinado durante los festejos por el Mundial 2026 en la ciudad de Santa Fe, realizaron este lunes una concentración en la Plaza 25 de Mayo para reclamar justicia y respuestas por parte de la investigación judicial.

El crimen ocurrió durante la madrugada del domingo 12 de julio, en inmediaciones de avenida Gorriti y Gobernador Servando Bayo, en barrio Liceo Norte, luego del partido que la Selección Argentina disputó ante Suiza por los cuartos de final del Mundial.

La madre de Emmanuel, Flavia, expresó su preocupación por la falta de avances en la causa y confirmó que, hasta el momento, no hay personas detenidas por el homicidio.

“Yo solamente busco justicia y que pague el culpable. No busco venganza”, manifestó la mujer, quien aseguró que mantuvo contacto con uno de los fiscales que intervienen en la investigación, aunque señaló que todavía no recibió información concreta sobre posibles sospechosos.

Un ataque en medio de los festejos

Según las primeras actuaciones policiales, la intervención comenzó luego de varios llamados al 911 que alertaron sobre un grupo de personas que circulaba en motocicletas y efectuaba disparos de arma de fuego en la zona.

De acuerdo con los testimonios recabados inicialmente, uno de esos disparos impactó contra Emmanuel Mendoza, quien se encontraba en el lugar durante los festejos posteriores al encuentro de la Selección Argentina.

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Al arribar los agentes de Orden Público y de los distintos cuerpos operativos de la Policía de Santa Fe, se preservó la escena y se solicitó la presencia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).

Los profesionales médicos constataron el fallecimiento del joven, quien presentaba una herida de arma de fuego en el rostro.

Tras el ataque, los autores escaparon del lugar y hasta el momento no fueron identificados ni detenidos.

La familia pide que aparezcan testigos

Uno de los principales pedidos de la familia de Emmanuel es que quienes hayan presenciado el ataque se acerquen a brindar información que permita esclarecer el homicidio.

Flavia remarcó que aquella madrugada había una gran cantidad de personas en avenida Gorriti debido a los festejos por el triunfo argentino y consideró que podrían existir testigos claves para la causa.

“Le pido a la gente que vio algo que se acerque, aunque sea de forma anónima. No quiero que pague ningún inocente, solamente quiero que pague el asesino de mi hijo”, expresó.

Además, señaló que la zona cuenta con cámaras de seguridad públicas y privadas que podrían aportar imágenes para reconstruir lo ocurrido.

La investigación continúa

La causa está a cargo del fiscal de Homicidios de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó distintas medidas para avanzar en la investigación.

Entre ellas se encuentran la identificación de testigos, el análisis de registros de cámaras de videovigilancia y la realización de peritajes criminalísticos a cargo del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los investigadores trabajan además en el relevamiento de evidencias balísticas y otros elementos que permitan determinar la mecánica del ataque, identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen.

La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio y, según informaron fuentes vinculadas al expediente, hasta el momento no cuenta con personas detenidas.

Un crimen que conmocionó durante la celebración del Mundial

El asesinato de Emmanuel ocurrió en una jornada en la que miles de santafesinos salieron a las calles para festejar el resultado de la Selección Argentina.

La familia considera que esa masiva presencia de personas en la zona puede transformarse en un elemento clave para la investigación y permitir que aparezcan datos que ayuden a encontrar al responsable del disparo que terminó con la vida del joven.

Mientras la causa continúa su curso, familiares y amigos anticiparon que mantendrán los reclamos públicos hasta obtener respuestas y justicia por Emmanuel Mendoza.