La sentencia fue dictada por el juez Leandro Lazzarini tras un juicio oral en los Tribunales de Santa Fe. Osvaldo David Rabez, de 45 años, cometió el delito aprovechando que estaba al cuidado de la víctima y la amedrentó amenazando con matar a su madre si hablaba. La denuncia fue radicada por el abuelo de la menor.

Alto Verde: aprovechó que cuidaba a una nena, la abusó y terminó condenado a 11 años de prisión

Un hombre de 45 años identificado como Osvaldo David Rabez fue condenado a la pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable del abuso sexual con acceso carnal de una niña de corta edad en la ciudad de Santa Fe, más precisamente en la zona del distrito costero de Alto Verde .

La resolución fue dispuesta por el juez Leandro Lazzarini al término de un juicio oral y público llevado a cabo en los Tribunales de la capital provincial. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Natalia Giordano, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras la lectura del veredicto, la fiscal Giordano expresó: "Desde la Fiscalía valoramos la decisión condenatoria. El magistrado optó por una pena cercana a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos. Esperaremos a conocer los fundamentos para evaluar los pasos a seguir".

"Para llevar adelante su accionar delictivo, el condenado aprovechó un momento en el que se había quedado a cargo del cuidado de la niña y, para procurar impunidad, la amenazó con matar a su madre", sostuvo Natalia Giordano, fiscal del MPA.

El hecho en Alto Verde y la amenaza para lograr impunidad

Según se acreditó durante el debate, el ilícito fue cometido en una vivienda ubicada en la barriada costera de Alto Verde, en momentos en que la víctima cursaba los primeros años de la escuela primaria.

Rabez ejercía la guarda de la pequeña en el momento del ataque aprovechando su vínculo con la familia, ya que en aquel entonces era la pareja de la madre de la niña. Con el objetivo de evitar que el hecho saliera a la luz, el imputado amedrentó a la menor advirtiéndole que le quitaría la vida a su madre si relataba lo sucedido.

Pese a las intimidaciones, la niña logró revelar el calvario que padecía. La investigación penal se inició formalmente tras la denuncia radicada por el abuelo de la víctima, quien además prestó su testimonio como testigo fundamental a lo largo del juicio.

La calificación legal

El juez Lazzarini encuadró la conducta de Rabez bajo la figura de autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda, receptando los argumentos principales y las pruebas presentadas por la fiscalía durante las jornadas del debate.