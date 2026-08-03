Uno Santa Fe | Judiciales | Alto Verde

Alto Verde: aprovechó que cuidaba a una nena, la abusó y terminó condenado a 11 años de prisión

La sentencia fue dictada por el juez Leandro Lazzarini tras un juicio oral en los Tribunales de Santa Fe. Osvaldo David Rabez, de 45 años, cometió el delito aprovechando que estaba al cuidado de la víctima y la amedrentó amenazando con matar a su madre si hablaba. La denuncia fue radicada por el abuelo de la menor.

3 de agosto 2026 · 20:10hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Alto Verde: aprovechó que cuidaba a una nena

Alto Verde: aprovechó que cuidaba a una nena, la abusó y terminó condenado a 11 años de prisión

Un hombre de 45 años identificado como Osvaldo David Rabez fue condenado a la pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable del abuso sexual con acceso carnal de una niña de corta edad en la ciudad de Santa Fe, más precisamente en la zona del distrito costero de Alto Verde.

La resolución fue dispuesta por el juez Leandro Lazzarini al término de un juicio oral y público llevado a cabo en los Tribunales de la capital provincial. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Natalia Giordano, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras la lectura del veredicto, la fiscal Giordano expresó: "Desde la Fiscalía valoramos la decisión condenatoria. El magistrado optó por una pena cercana a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos. Esperaremos a conocer los fundamentos para evaluar los pasos a seguir".

"Para llevar adelante su accionar delictivo, el condenado aprovechó un momento en el que se había quedado a cargo del cuidado de la niña y, para procurar impunidad, la amenazó con matar a su madre", sostuvo Natalia Giordano, fiscal del MPA.

El hecho en Alto Verde y la amenaza para lograr impunidad

Según se acreditó durante el debate, el ilícito fue cometido en una vivienda ubicada en la barriada costera de Alto Verde, en momentos en que la víctima cursaba los primeros años de la escuela primaria.

Rabez ejercía la guarda de la pequeña en el momento del ataque aprovechando su vínculo con la familia, ya que en aquel entonces era la pareja de la madre de la niña. Con el objetivo de evitar que el hecho saliera a la luz, el imputado amedrentó a la menor advirtiéndole que le quitaría la vida a su madre si relataba lo sucedido.

Pese a las intimidaciones, la niña logró revelar el calvario que padecía. La investigación penal se inició formalmente tras la denuncia radicada por el abuelo de la víctima, quien además prestó su testimonio como testigo fundamental a lo largo del juicio.

La calificación legal

El juez Lazzarini encuadró la conducta de Rabez bajo la figura de autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda, receptando los argumentos principales y las pruebas presentadas por la fiscalía durante las jornadas del debate.

Alto Verde abuso nena prisión
Noticias relacionadas
Crimen de Pelusa Farías: La investigación avanza hacia un juicio por jurados con la audiencia preliminar en cuarto intermedio.

El crimen de "Pelusa" Farías quedó a un paso del juicio por jurados: la querella insistirá con la prisión perpetua

imputan este viernes al pediatra detenido en la ciudad por el presunto abuso sexual de la madre de una paciente

Imputan este viernes al pediatra detenido en la ciudad por el presunto abuso sexual de la madre de una paciente

Policía preso: un agente de 41 años continuará detenido por presuntos abusos a siete sobrinos.

Seguirá preso el policía de Tribunales investigado por siete abusos sexuales contra sus sobrinos

Tribunales Provinciales, Suprema Corte de Justicia Provincial.

El Gobierno celebró el fallo que avaló la "flagrancia virtual" para detener a un adolescente de 7 años acusado de una balacera

Lo último

Ezequiel Medrán se despidió de Colón elogiando al club y a sus hinchas

Ezequiel Medrán se despidió de Colón elogiando al club y a sus hinchas

Habló la mamá de Micaela Albornoz: Estamos felices de saber que está viva, que está bien

Habló la mamá de Micaela Albornoz: "Estamos felices de saber que está viva, que está bien"

Colón tiene agenda confirmada para los próximos dos partidos como local

Colón tiene agenda confirmada para los próximos dos partidos como local

Último Momento
Ezequiel Medrán se despidió de Colón elogiando al club y a sus hinchas

Ezequiel Medrán se despidió de Colón elogiando al club y a sus hinchas

Habló la mamá de Micaela Albornoz: Estamos felices de saber que está viva, que está bien

Habló la mamá de Micaela Albornoz: "Estamos felices de saber que está viva, que está bien"

Colón tiene agenda confirmada para los próximos dos partidos como local

Colón tiene agenda confirmada para los próximos dos partidos como local

Colón hizo oficial la salida de Ezequiel Medrán

Colón hizo oficial la salida de Ezequiel Medrán

Sarmiento ganó su primer partido ante Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

Sarmiento ganó su primer partido ante Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

Ovación
Medrán se despidió del plantel de Colón: No lo abandoné, me sacaron del cargo

Medrán se despidió del plantel de Colón: "No lo abandoné, me sacaron del cargo"

Lago, muy autocrítico en Colón: Hubo partidos donde nos faltó actitud

Lago, muy autocrítico en Colón: "Hubo partidos donde nos faltó actitud"

Colón tiene agenda confirmada para los próximos dos partidos como local

Colón tiene agenda confirmada para los próximos dos partidos como local

Del paso por Colón al ascenso con Estudiantes: el recorrido de Delfino antes de su regreso al Sabalero

Del paso por Colón al ascenso con Estudiantes: el recorrido de Delfino antes de su regreso al Sabalero

Viejos conocidos: los jugadores que vuelven a encontrarse con Delfino

Viejos conocidos: los jugadores que vuelven a encontrarse con Delfino

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal