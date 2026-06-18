Tras el escándalo por la fake news sobre Jorge Messi, desvincularon a Flor Peña y a dos productores de Luzu

La decisión fue comunicada por Nicolás Occhiato luego de que, durante una emisión en vivo, se difundiera erróneamente la versión sobre la supuesta muerte de Jorge Messi. Desde el canal calificaron el episodio como un error inadmisible y anunciaron sanciones internas.

El canal de streaming decidió apartar a Florencia Peña y a dos productores tras la difusión de una fake news sobre la salud de Jorge Messi.

Luzu TV anunció la desvinculación de Florencia Peña y de dos integrantes de producción luego de la polémica generada por la difusión al aire de una información falsa sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi . La medida fue confirmada por el director del canal de streaming, Nicolás Occhiato, quien había anticipado que habría una revisión interna y una sanción tras lo ocurrido.

El episodio ocurrió durante una emisión de El Show del Verano, el programa conducido por Florencia Peña y Marley, cuando se mencionó al aire como cierta la versión sobre el fallecimiento de Jorge Messi. Horas más tarde, la familia del capitán argentino desmintió públicamente esa información y aclaró que atraviesa una situación de salud bajo seguimiento médico, aunque con evolución favorable.

Pedido de disculpas

Tras la repercusión del caso, Peña se retractó públicamente y explicó que la información había sido tomada de una fuente que recibió durante el programa.

“Es fake, me lo tiraron por acá y yo no estaba mirando. Esto pasa en la comunicación, ya no entendés bien qué es fake y qué es real, hay que poner todo en tela de juicio”, expresó la conductora al aire.

Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total.

Corresponde una revision interna y una sanción contundente porque fue un error… — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) June 18, 2026

Poco después, Occhiato publicó un primer mensaje en el que tomó distancia de lo ocurrido y cuestionó la falta de verificación.

“Lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes. No me representa ni a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo”, manifestó.

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Despedidos del canal

Más tarde, el canal difundió un comunicado oficial en el que confirmó la decisión.

“Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”, señalaron desde Luzu TV, al tiempo que informaron la desvinculación de los responsables involucrados y agregaron que Florencia Peña decidió dar un paso al costado.

El comunicado concluyó con una reafirmación del criterio editorial del medio: “Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.