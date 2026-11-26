Tesla desembarca en la Argentina con dos productos; uno de ellos es el Model 3, el sedán eléctrico más económico. Su venta comenzará a principios de 2027

La llegada de Tesla a Argentina ha revolucionado el mercado. En sus primeros modelos a la venta, el Model 3 es uno de ellos. Vendrá con tres configuraciones eléctricas, diferentes niveles de potencia y autonomías que van de los 534 a los 750 kilómetros, dependiendo de las baterías.

Es un sedán del Segmento D que llega importado de China y comparte su llegada comercial con el Model Y, que también comenzó a venderse en el país.

El Model 3 que se presenta para llegar a la Argentina

Este Model 3 que se ha presentado para llegar a la Argentina, es la actualización que se lanzó en 2024 e incluyó cambios exteriores orientados a mejorar la eficiencia aerodinámica: ópticas frontales más finas, paragolpes rediseñado, capó de líneas marcadas, luces traseras en forma de C y llantas con diferentes opciones de tamaño.

Las opciones disponibles son tres, y la gama comienza con el Model 3 RWD, que utiliza un motor eléctrico trasero de 292 CV y una batería de 60 kWh. Tiene tracción posterior, alcanza los 100 km/h desde parado en 6,2 segundos y 534 kilómetros de autonomía.

Por encima se ubica el Model 3 Premium RWD, también con tracción trasera, pero con un propulsor de 350 CV y una batería de 78 kWh. Esta configuración eleva la autonomía hasta los 750 kilómetros y reduce el tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h a 5,2 segundos.

La alternativa más deportiva y potente es el Model 3 Performance AWD. Incorpora dos motores eléctricos, uno en cada eje, que entregan en conjunto 460 CV y permiten contar con tracción integral. Su batería de 78 kWh proporciona 571 kilómetros de autonomía, mientras que la aceleración de 0 a 100 km/h demanda solo 3,1 segundos y la velocidad máxima llega a 262 km/h.

Las diferencias también están en las llantas: el RWD viene con rodado de 18 pulgadas, mientras que el Premium RWD permite elegir entre 18” y 19”. El Performance AWD, por su parte, viene con llantas de 20 pulgadas.

En el habitáculo, el Model 3 conserva su histórica estética minimalista, pero suma mejoras en materiales y aislamiento acústico. La consola central incorpora dos cargadores inalámbricos y tres puertos USB-C, acompañados por una pantalla principal de 15,4 pulgadas y un display trasero de ocho pulgadas para entretenimiento y climatización.

En cuanto al equipamiento, la versión de entrada incluye pantalla táctil central de 16 pulgadas, techo panorámico, llantas de 18 pulgadas, asientos delanteros calefaccionados, cargadores inalámbricos y conectividad con Wi-Fi y datos móviles. También posee iluminación LED, ocho cámaras exteriores y asistencias a la conducción como control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia y alertas de colisión y punto ciego.

La garantía general de estos vehículos es de cuatro años o 80.000 kilómetros, mientras que para las baterías Tesla ofrece ocho años o 160.000 kilómetros en el RWD, y ocho años o 190.000 kilómetros en las dos versiones superiores.

Los autos se compran solo por internet y se pagan en dólares

Un dato importante es que los autos se compran solo por internet, sin concesionarios ni intermediarios, y se pagan en dólares.

En cuanto a precios, para el Model 3, las tres opciones se diagraman así: la RWD de USD40.990, la Premium Long Range a USD46.490 y la Performance, desde USD53.990. En el Model Y, la versión Premium RWD cuesta USD43.990 y la Premium Long Range, USD49.990. Al tipo de cambio informado por Tesla, esto equivale a $64.859.605, $73.436.855 y $85.133.105, respectivamente.

A esos valores de lista hay que sumarles dos cargos fijos: USD350 de destino y documentación, y USD250 de reserva, que no se devuelven. En total son USD600 más, con lo que el precio final del Model 3 de entrada llega a USD41.590.

Las primeras entregas están previstas para marzo y abril de 2027, por lo que quien reserve ahora recibiría el auto dentro de cuatro o cinco meses.