El buen tiempo seguirá en Santa Fe durante los próximos días, con máximas de 31° este jueves y viernes. El sábado llegará el pico de calor, con 34° y condiciones estables.

El comienzo de este jueves e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada ligeramente nublada y con una temperatura de 20.5º a las 8 de la mañana y una m áxima prevista de 31° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre la región central que mantiene estables las condiciones por los próximos días , no obstante el aporte de flujos de aire desde el este/noreste en superficie, lo que permite, jornadas mayormente soleadas a con leve nubosidad, aumento de los registros térmicos, principalmente de las máximas, acorde a la época en que se transita .

Viernes con cielo parcialmente nublado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 31º. Vientos leves de dirección este/noreste.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente soleado a con nubosidad variable y con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 19º y ascenso en las máximas, 34º. Vientos leves de dirección norte/noreste.

Por último se espera un domingo con cielo despejado a algo nublado y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 20º y máxima 33º. Vientos leves de dirección noreste.