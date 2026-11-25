El vicepresidente de Deportivo Morón, Juan Carlos Pini, habló con UNO 106.3 y dejó una fuerte definición sobre la lucha por el ascenso.

La temperatura comienza a elevarse en la previa de la revancha entre Colón y Deportivo Morón por los cuartos de final del Reducido. El vicepresidente de Morón, actualmente a cargo de la institución dejó varias definiciones contundentes sobre el decisivo compromiso del viernes.

La contundente frase sobre el ascenso y la postura de Morón para la revancha

Más allá de las diferencias institucionales, el vicepresidente dejó en claro que Deportivo Morón no pretende especular con la ventaja deportiva que posee para definir la clasificación en condición de local.

“Nosotros no queremos ir a un empate, nosotros queremos ganar, y más en nuestro estadio. Después, cuando la pelota rueda, los que están adentro son los que definen”, aseguró.

Sin embargo, la declaración más contundente llegó cuando fue consultado sobre las posibilidades de ascenso de los equipos que continúan en carrera.

“Yo creo que el ascenso está en este partido. Lo creo y segurísimo que está entre Morón y Colón”, afirmó, dejando en evidencia la confianza que tiene en el potencial de ambos conjuntos.

Además, reconoció que la ventaja deportiva permite afrontar el compromiso con mayor tranquilidad, aunque consideró que las especulaciones previas pierden importancia una vez iniciado el encuentro.

En cuanto a la planificación deportiva, aseguró que Leonardo Villarroel continuará en la institución pese a las versiones que lo vinculan con Quilmes y manifestó su deseo de que Walter Otta también permanezca al frente del equipo.

Finalmente, intentó bajar el tono de la polémica y pidió que ambas instituciones puedan disfrutar de una instancia decisiva en la lucha por regresar a Primera División.

“Hay que pensar en frío las acciones, porque las acciones nos pueden complicar. Hay que disfrutar. Si se da, bienvenido sea, y si no se da, esto continúa. El fútbol es así”, concluyó.