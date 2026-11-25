El aerosol se vendía por internet sin registro. La suspensión de Anmat de la rosiglitazona se basa en alertas internacionales y reportes de eventos cardíacos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso dos medidas de alcance nacional a través del Boletín Oficial: prohibió el uso y la venta de un aerosol frío de uso deportivo que circulaba sin registro sanitario y suspendió la elaboración, importación, comercialización y uso de la rosiglitazona, un medicamento oral para la diabetes asociado a riesgos cardiovasculares.

Mediante la Disposición 7556/2026, el organismo prohibió en todos sus lotes el "SPRAY FRIO – GMP – Industria Argentina – cont. neto 440 ml". El caso empezó con una denuncia por su oferta en sitios web y en una plataforma de comercio electrónico, y la decisión se apoya en que no existen registros que permitan comprobar cómo se fabricó, qué contiene, si es seguro ni cuál es su trazabilidad.

Por qué la Anmat prohibió el aerosol frío deportivo

El aviso llegó desde el Departamento de Autorización de Comercialización y/o Uso de Productos Médicos del Instituto Nacional de Productos Médicos. Con esa información, inspectores del Departamento de Control de Mercado se presentaron en Amenábar 934, en Rosario, donde funciona MDF S. R. L., una firma de artículos deportivos con habilitación municipal pero sin habilitaciones sanitarias.

Entre mancuernas, barras y equipamiento para distintas disciplinas, los inspectores hallaron 31 unidades del aerosol, de 440 mililitros y con vencimiento en diciembre de 2028. Los envases no indicaban lote, fabricante ni importador responsable, y tampoco tenían número de registro sanitario, por lo que resulta imposible saber si el producto se elaboró y controló como exige la normativa para un artículo médico.

Según su representante, la empresa vendió el spray por plataformas digitales hasta el 10 de septiembre de 2026, cuando el sitio de ventas dio de baja las publicaciones por falta de autorizaciones. También declaró que el producto llegaba terminado desde un proveedor de Lanús, que le agregaba la marca GMP a pedido de la distribuidora, y presentó como respaldo una factura tipo A del 15 de mayo de 2026 por unidades de "aerosol gasificado".

La firma admitió que el aerosol no tenía autorizaciones sanitarias, aunque aseguró que desconocía que fueran obligatorias, y se comprometió a retirar las publicaciones que aún quedaban en su sitio web. Los inspectores se llevaron una unidad como muestra y las 30 restantes quedaron inmovilizadas en una caja cerrada y firmada, bajo custodia de la empresa, hasta que la autoridad sanitaria provincial resuelva su destino.

En una segunda inspección, en el domicilio de Lanús que figuraba en la factura, los inspectores fueron atendidos por el hijo del titular, que sostuvo que su padre distribuye distintos artículos, entre ellos el spray, pero que no los fabrica.

Para la Dirección de Gestión de Información Técnica de la Anmat, el producto no figura en el Registro de Especialidades Medicinales ni existe una habilitación vigente para una firma llamada GMP. Tampoco constan autorizaciones a nombre del proveedor para fabricar, importar o distribuir productos médicos o medicamentos.

Además de prohibir el aerosol, el organismo vedó a MDF S. R. L. la distribución y comercialización de productos médicos fuera de la provincia, y ordenó sumarios sanitarios contra la empresa y contra Jorge Omar Kazlauskas, identificado como proveedor. A la distribuidora se le imputa la presunta tenencia y venta de un producto médico sin registro y el desarrollo de actividades sujetas a fiscalización sin la habilitación correspondiente.

Las firmas tienen 20 días hábiles administrativos para presentar un recurso de reconsideración, 30 para uno de alzada, y 180 días hábiles judiciales desde la notificación para iniciar una acción judicial.

Adiós a la rosiglitazona una droga en medicamentos contra la diabetes

Con la Disposición 7557/2026, la Anmat suspendió en todo el país la rosiglitazona, tanto el principio activo como cualquier medicamento que lo contenga, sea solo o combinado con otras drogas. A partir de su entrada en vigencia, al día siguiente de la publicación, el organismo dejará de aceptar nuevos pedidos de inscripción de productos con ese ingrediente.

El Gobierno concluyó que los riesgos cardiovasculares del fármaco persisten y que no hay medidas adicionales capaces de reducirlos lo suficiente. Esa conclusión surgió de una revisión de su perfil de seguridad basada en antecedentes internacionales y datos de farmacovigilancia.

La norma también cancela las autorizaciones de venta y los certificados vigentes, y obliga a los laboratorios a retirar sus productos de inmediato e informar lo actuado al Instituto Nacional de Medicamentos. En la práctica, el único producto registrado con rosiglitazona era GLIMIDE 8 MG, del Laboratorio Beta S. A. (certificado N.º 48.816), en comprimidos recubiertos de 8 miligramos y blísteres de 30 unidades.

El laboratorio titular de los productos originales ya había dejado de comercializar en el país las versiones con rosiglitazona sola y combinada con metformina. Quienes incumplan la suspensión quedarán expuestos a las sanciones previstas en la Ley 16.463 y el Decreto 341/92.

El análisis estuvo a cargo del Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo, que tomó en cuenta una recomendación de la Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia de las Américas para revisar la permanencia del compuesto en el mercado. La disposición recuerda que las agencias de los países del Anexo I del Decreto 150/92 retiraron el medicamento en línea con la recomendación europea, y que varios organismos latinoamericanos suspendieron sus registros.

El dato más contundente vino de VigiBase, la base mundial del Uppsala Monitoring Centre: de los 93.204 reportes vinculados a la rosiglitazona, cerca del 70% corresponden a "Trastornos Cardíacos", con el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva como reacciones más frecuentes. La Anmat aclara que no establece una relación causal individual para cada caso, pero sí incorpora esos números a su evaluación del riesgo.