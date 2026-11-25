A dos décadas del asesinato en Río Cuarto, el crimen sigue sin condenados. Un análisis de ADN identificó a un nuevo sospechoso, pero la causa prescribió y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), debe definir si habrá juicio oral

El crimen de Nora Dalmasso cumple este 25 de noviembre 20 años sin una condena. La mujer fue asesinada en 2006 en su vivienda del barrio Villa Golf, en Río Cuarto, y desde entonces la investigación atravesó numerosas hipótesis, acusaciones fallidas y cuestionamientos al accionar de la Justicia. Hoy, pese a que la causa se encuentra prescripta, la familia mantiene su reclamo para que el caso no quede impune y pueda avanzar hacia una resolución judicial.

La expectativa está puesta en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) , que deberá definir el futuro procesal de la investigación y determinar si el principal sospechoso señalado por las pruebas genéticas puede ser llevado a un juicio oral o si se habilita un juicio por la verdad.

El asesinato de Nora Dalmasso y una investigación plagada de errores

El 25 de noviembre de 2006, Nora Dalmasso fue encontrada asesinada en el dormitorio de su hija, en la casona familiar de Villa Golf. La mujer había sido estrangulada con el lazo de su bata, un elemento que con el paso de los años se convertiría en una prueba central para intentar esclarecer el homicidio.

Sin embargo, durante buena parte de la investigación, la evidencia genética no recibió el tratamiento que podía haber permitido identificar al responsable. La causa avanzó sobre distintas hipótesis y tuvo varios sospechosos, pero ninguno terminó condenado.

Uno de los primeros señalados fue Gastón Zárate, conocido públicamente como el Perejil, quien trabajaba como pintor y albañil en la vivienda de la familia. Su detención provocó fuertes protestas sociales y finalmente recuperó la libertad.

Más adelante, la investigación apuntó contra Facundo Macarrón, hijo de la víctima, quien también fue investigado, aunque posteriormente resultó sobreseído.

El tercer acusado fue Marcelo Macarrón, viudo de Nora, quien llegó a juicio. La acusación sostuvo distintas hipótesis: primero, que había viajado desde Punta del Este hasta Córdoba para cometer el crimen y, luego, que había contratado sicarios para asesinar a su esposa. Durante el debate, la Fiscalía desistió de esa acusación y el tribunal terminó absolviéndolo.

La sucesión de hipótesis sin resultados y la falta de pruebas suficientes contra los acusados llevaron a que la causa prescribiera en 2021, dejando el asesinato sin una condena.

El ADN que cambió la investigación: el nuevo sospechoso

La investigación tuvo un giro importante el 23 de diciembre de 2024, cuando el fiscal Pablo Jávega brindó una conferencia de prensa y confirmó que un nuevo sospechoso había sido identificado: Roberto Bárzola, quien trabajaba como pulidor de pisos en la vivienda de Villa Golf al momento del asesinato.

El avance se produjo a partir de nuevos estudios genéticos sobre muestras recolectadas durante la investigación. Los resultados determinaron que el ADN de Bárzola era compatible con los rastros genéticos encontrados en la bata y en el cuerpo de Nora Dalmasso.

El hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público Fiscal y el Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, con la cooperación del National Center for Forensic Science de la Universidad de Florida, Estados Unidos, y la colaboración del Ministerio de Justicia de Córdoba.

Bárzola ya había sido mencionado durante los primeros años de la investigación e incluso había declarado en distintas oportunidades. Se había establecido que trabajaba en la casa y que estuvo allí el día del crimen, pero esa línea investigativa no avanzó en aquel momento.

La familia de Nora había reclamado desde el comienzo que se profundizara la investigación sobre el trabajador, aunque sus planteos no fueron atendidos por los fiscales que tuvieron a cargo la causa.

Roberto Bárzola, el único acusado gentileza

Los fiscales fueron destituidos por su actuación en el caso

Otro capítulo importante se produjo en mayo de 2026, cuando se realizó el jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes intervinieron en distintas etapas de la investigación.

Los tres fueron destituidos por negligencia grave y mal desempeño de sus funciones, en una decisión que volvió a poner en primer plano las irregularidades y las falencias que marcaron la pesquisa por el asesinato de Dalmasso.

Desde la querella sostienen que la prescripción de la causa fue consecuencia directa de la falta de actuación de la Justicia y que no corresponde que la familia cargue con las consecuencias de una investigación que no avanzó sobre pruebas que podían haber sido determinantes.

El Tribunal Superior de Justicia tiene la última palabra

A 20 años del asesinato, el futuro del caso Nora Dalmasso depende de una definición del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La familia espera que se habilite la posibilidad de llevar a Bárzola a un debate oral y público, donde pueda determinarse su responsabilidad penal.

El planteo de la querella apunta a que el sospechoso sea juzgado por el delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, a partir de los elementos genéticos incorporados a la investigación.

La otra posibilidad es que se habilite un juicio por la verdad, una instancia que permitiría reconstruir judicialmente lo ocurrido, pero que no tendría las mismas consecuencias penales que un juicio ordinario.

Así, dos décadas después de uno de los crímenes más resonantes de Córdoba, la familia de Nora Dalmasso continúa reclamando respuestas. Con un sospechoso identificado a partir de pruebas de ADN, pero con una causa prescripta, la decisión del TSJ será determinante para saber si finalmente habrá un juicio o si el asesinato permanecerá sin una condena.