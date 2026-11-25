Se viene el partido ante Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano y la expectativa de Colón va en aumento. El mensaje es claro: solo sirve ganar

La cuenta regresiva entra en su tramo final y en Colón se aferran a una consigna para alimentar la ilusión: confianza, concentración y fe. El Sabalero afrontará este viernes uno de los partidos más determinantes de la temporada, cuando visite a Morón, desde las 21, por la revancha de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

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Con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, el equipo de Iván Delfino saldrá a la cancha sabiendo que no tiene alternativas: después del empate en Santa Fe, solamente una victoria le permitirá meterse en las semifinales y continuar persiguiendo el sueño del segundo ascenso.

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La arenga de Colón en redes

En ese contexto, desde las redes sociales del club apareció un mensaje que sintetiza el sentimiento que atraviesa al mundo rojinegro en la previa. "Vamos nosotros", fue la arenga elegida para acompañar al plantel en la antesala de un desafío que puede marcar el final del camino o abrirle la puerta a una nueva ilusión.

Entrenamos en el predio.



Vamos nosotros pic.twitter.com/JXHTEuzHsd — Club Atlético Colón (@ColonOficial) November 25, 2026

La última práctica en el predio dejó sensaciones positivas y un semblante de confianza dentro del grupo. El plantel trabaja con la motivación de saber que todavía tiene una oportunidad para seguir peleando por el objetivo y que depende de sí mismo para conseguirlo.

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No será una parada sencilla. Morón cuenta con la ventaja deportiva y tendrá el respaldo de su gente, por lo que un empate le alcanzará para avanzar. Colón, en cambio, deberá asumir el protagonismo, encontrar los caminos para lastimar y transformar esa confianza que transmite en una respuesta futbolística dentro de la cancha.

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La ilusión sigue intacta y el mensaje ya está instalado. Colón se prepara para una noche límite, de esas en las que no hay demasiado espacio para las segundas oportunidades. En el oeste bonaerense tendrá 90 minutos para demostrar que todavía puede llegar hasta el final.