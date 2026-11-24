Sucedió durante la jornada de este martes y fue el corolario de dos meses de investigación. Los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) hicieron cinco allanamientos en la ciudad y secuestraron una motocicleta, 14 cartuchos calibre 9 milímetros y dos teléfonos celulares. La oficina de Análisis Criminal analiza actualmente otros delitos de las mismas características que podrían tener relación con los aprehendidos.

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Este martes, pesquisas de la Sección Inteligencia Táctica (SIT) de la Policía de Investigaciones (PDI), como corolario de una investigación y por orden de la Justicia, ejecutaron cinco allanamientos en el marco de una causa por el intento de robo a una joven que circulaba en bicicleta, ocurrido en septiembre pasado.

Como resultado de los procedimientos, y por orden del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ignacio Lascurain, fueron detenidos dos hermanos: L. I. D. S., de 19 años, y M. O. D. S., de 22.

Los allanamientos fueron ejecutados con la colaboración de los oficiales especialistas en irrupciones en inmuebles del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), ambos de la policía capitalina.

La denuncia

La investigación comenzó el 3 de septiembre, cuando una joven denunció que, mientras circulaba en bicicleta por la intersección de las calles Neuquén y Rivadavia, la interceptaron tres hombres que iban en dos motocicletas. Según relató, uno de ellos le mostró un arma de fuego para robarle sus pertenencias, pero ella logró ponerse a resguardo y evitó el robo.

Testigos e imágenes

A partir de entrevistas, consultas en distintas bases de datos y otras tareas investigativas, los pesquisas identificaron a dos de los tres presuntos involucrados, que serían hermanos. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia relevadas y secuestradas en la zona fueron cruciales para la identificación de los sospechosos.

Los allanamientos

Durante la ejecución de los cinco allanamientos simultáneos secuestraron una gorra blanca con el logo de la marca Jordan, 14 cartuchos calibre 9 milímetros, dos teléfonos celulares, dos cachas laterales de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y una motocicleta Motomel con su documentación.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre el procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que hizo lo propio con el fiscal del MPA, Ignacio Lascurain. El funcionario judicial ordenó que los dos hermanos detenidos fueran trasladados a Medicina Legal para ser examinados físicamente, identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público a disposición de la Justicia. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo calificado en grado de tentativa.