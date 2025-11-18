Uno Santa Fe | Información General | Netflix

Netflix anuncia un nuevo aumento en el precio de las suscripciones: cuánto costarán

Se viene un incremento en las tarifas en una de las plataformas de streaming más populares, que impactará en las tarjetas a partir del mes que viene

18 de noviembre 2025 · 11:06hs
Aumenta la subscripciones 

gentileza

Aumenta la subscripciones 

Los usuarios de Netflix deberán pagar una nueva tarifa para acceder a los servicios de la plataforma. Según anunció la compañía, el incremento será del 25% en todos los planes. Se trata del segundo aumento en lo que va del año.

La suba de tarifas recientemente anunciada alcanzará a todos los suscriptores de Netflix, tanto a los actuales como a los próximos a incorporarse. El último aumento había sido en agosto de este mismo.

Cabe destacar que en Argentina los servicios digitales y plataformas de streaming como Netflix están afectados por una carga impositiva compuesta por dos tributos. Por un lado, se impone un 21% de IVA y, por otro, una percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. En total, conforman un impuesto del 51% que se debe sumar al valor de la tarifa.

Cómo quedan los planes de Netflix tras el aumento

Los planes de Netflix adquieren un nuevo valor debido al aumento de tarifas, al cual se debe sumar la carga impositiva. En particular, el incremento será del 25%.

Así, los pagos por el uso de la plataforma quedarán de la siguiente manera: (a todos hay que sumarle los impuestos)

Plan Básico: subirá de $7.199 a $8.999 por mes

Plan Estándar: aumentará de $11.999 a $14.999 por mes

Plan Premium: pasará de $15.999 a $19.999 por mes

Miembro Extra: incrementará de $4.999 a $8.152 por mes

Qué ofrece cada plan

El Plan Básico permite reproducir contenido en una sola pantalla y en calidad estándar. El Plan Estándar habilita dos pantallas simultáneas y calidad HD. En tanto, el Plan Premium sigue siendo el más completo, con cuatro pantallas al mismo tiempo y resolución Ultra HD.

Para quienes comparten la cuenta, el sistema de miembros extra continúa activo. El cargo adicional aplica por cada usuario que se sume fuera del domicilio principal.

Cómo se paga Netflix

Netflix posibilita abonar su suscripción con tarjetas de crédito, débito y otras plataformas digitales. A su vez, permite modificar el método de pago si el usuario quiere reemplazar el que ha dispuesto al momento de la suscripción.

El precio final del servicio puede presentar leves modificaciones según el tipo de cambio aplicado por cada banco o medio de pago. Por eso, es aconsejable chequear las percepciones adicionales que pudieran aplicar las entidades financieras.

Aunque el servicio es internacional, en Argentina a los usuarios se les factura en pesos argentinos. Para esto, en la configuración del pago deben establecer la moneda nacional como la elegida. De lo contrario, el valor se cobrará en dólares, convertido al valor oficial y con los impuestos vigentes.

• LEER MÁS: Santa Fe aplicará, desde julio, impuestos a plataformas digitales como Netflix, Uber o Spotify

Netflix aumento suscripciones
Noticias relacionadas
Una Navidad con un árbol tecnológico

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Imagen ilustrativa

Refuerzan el control en la hidrovía para combatir el narcotráfico a través del Plan Paraná

se vienen cambios claves en los impuestos en diciembre: como impactan en los contribuyentes

Se vienen cambios claves en los impuestos en diciembre: cómo impactan en los contribuyentes

Diego Spagnuolo muy complicado en la causa Andis por nuevos chats de WhatsApp

Coimas en Andis: chats revelan una "asociación ilícita" y hay un video de Diego Spagnuolo comprometedor

Lo último

El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

UDA acusa al Gobierno provincial de castigar a los docentes con un aumento de miseria

UDA acusa al Gobierno provincial de "castigar" a los docentes con un aumento "de miseria"

Último Momento
El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

UDA acusa al Gobierno provincial de castigar a los docentes con un aumento de miseria

UDA acusa al Gobierno provincial de "castigar" a los docentes con un aumento "de miseria"

Astronomía para todos: el CODE reúne a expertos de la región en un congreso histórico en Santa Fe

Astronomía para todos: el CODE reúne a expertos de la región en un congreso histórico en Santa Fe

Crecen los atrasos en el pago de préstamos y tarjetas de crédito, también en las clases acomodadas

Crecen los atrasos en el pago de préstamos y tarjetas de crédito, también en las clases acomodadas

Ovación
Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Unión, en alerta máxima tras el mensaje de Caruso: Estaba todo armado para voltearlo

Unión, en alerta máxima tras el mensaje de Caruso: "Estaba todo armado para voltearlo"

Tarragona: Unión es un equipo sólido, con entrega y sacrificio

Tarragona: "Unión es un equipo sólido, con entrega y sacrificio"

Cómo sería el camino de Unión hacia la final del Clausura

Cómo sería el camino de Unión hacia la final del Clausura

Seigorman: Todo lo que Unión logró afuera hay que ratificarlo de local

Seigorman: "Todo lo que Unión logró afuera hay que ratificarlo de local"

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026