Unión, en alerta máxima tras el mensaje de Caruso: "Estaba todo armado para voltearlo"

Caruso Lombardi se refirió a la injusticia que le tocó vivir a Unión ante Belgrano, con el gol anulado a Diego Díaz y dijo: "

En plena preparación para afrontar los históricos octavos de final del Clausura, Unión recibió un sacudón inesperado desde afuera del campo de juego. Ricardo Caruso Lombardi, entrenador y panelista reconocido por sus denuncias contra el arbitraje argentino, volvió a encender la polémica y esta vez apuntó directamente a lo ocurrido en el partido del Tate ante Belgrano, donde le anularon un gol lícito a Diego Armando Díaz en tiempo de descuento.

En diálogo con De Diez por LT10, el controvertido DT aseguró que detrás de esa decisión del VAR había intereses: “Ayer estaba todo armadito para que a Unión lo volteen. No le cobran el gol porque pensaban que Barracas Central iba a ganar seguro. Si Unión perdía y ellos ganaban, quedaban mejor posicionados y llegaban a la Copa Sudamericana. Por eso corría peligro”, disparó sin filtro.

LEER MÁS: Unión va por el gran golpe en los playoffs: razones para creer en un Tatengue protagonista

Caruso, enfrentado hace tiempo con la dirigencia de AFA encabezada por Claudio Tapia, describió un escenario que definió como “impúdico y escandaloso”, asegurando que los arbitrajes están condicionados: “Hay llamados antes de los partidos. Si no gana el equipo del poder, te sacan la chapa internacional o te dejan sin laburo. Ni siquiera disimulan los errores ya”, aseveró, mencionando incluso nombres en clave de árbitros y operadores.

El entrenador afirmó que la manipulación no sólo afecta a Primera División, sino también al ascenso: “Esto no es fútbol. Es un sistema que naturaliza la trampa. Lo que pasó con Unión fue parte de algo mucho más grande”, agregó.

Consultado sobre la etapa que se viene para el Tatengue, advirtió: “Contra Gimnasia no va a haber drama. El problema es si pasa y se cruza con Barracas. Ya están viendo cómo manejarlo para que pase el equipo del poder. Si yo fuera técnico de Unión, les diría a los jugadores que jueguen con el doble de fuerza porque los van a querer dormir”.

Caruso igualmente destacó la actualidad deportiva del equipo santafesino: “Unión está bien, está armado. Para mí puede llegar a la final tranquilamente. El tema es a quién se cruza en el camino”, insistió.

Caruso Lombardi y las injusticias en el ascenso

En un tramo, recordó el episodio donde “se encendió la llama” de sus denuncias: “Fue cuando le robaron a mi Colón de San Justo en Río Cuarto. Ahí entendí que lo que estaba pasando ya no se ocultaba más”.

LEER MÁS: Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Sobre lo que genera esta situación en el hincha, concluyó: “Nos toman de boludos. Es doloroso porque uno ama el fútbol, paga la cuota, va a la cancha. Pero lo que se ve es un títere. Si Unión pasa estos obstáculos, no solo deportivos, va a crecer 20 centímetros de espalda”.

En el seno de Unión se preparan para un partido clave adentro de la cancha, pero las declaraciones de Caruso siembran dudas sobre lo que podría ocurrir afuera. El Tate llega sólido, con confianza y respaldo popular, pero según el exentrenador, necesitará además “fuerza mental para enfrentar algo que va más allá del juego”.