Tarragona: "Unión es un equipo sólido, con entrega y sacrificio"

Cristian Tarragona se refirió al gran momento de Unión, en función del 2° lugar que ostentó en la Zona A y lo que se le viene en los playoffs del Clausura.

18 de noviembre 2025 · 12:51hs
Tarragona: Unión es un equipo sólido, con entrega y sacrificio

En un cierre de la fase regular que dejó buenos indicios para Unión, el empate ante Belgrano abrió paso a la palabra de Cristian Tarragona. El delantero, protagonista en el frente de ataque, evitó cualquier referencia al pasado y remarcó que toda su energía está puesta en el presente del equipo tatengue.

No, no… eso ya está. Obviamente disfruté aquel paso, pero hoy estoy en Unión y juego para esta institución”, respondió con firmeza cuando intentaron traer a escena su etapa en otro club. Tarragona fue directo, sin rodeos, insistiendo en que la página ya está pasada.

El rendimiento de Unión en el Clausura, según Tarragona

Ya metido en el análisis del presente, valoró lo hecho por el equipo a lo largo del Clausura: “Cerramos un buen torneo regular, quedando segundos. No voy a hablar del anterior porque no lo disputé, pero este lo hicimos bien, fuimos creciendo y se notó en los resultados”, señaló.

Y agregó una de las claves del rendimiento: “Mostramos solidez, como mencionaron antes, y eso fue determinante para llegar a la posición en la que estamos”.

Habló también del vínculo dentro del plantel: “Hay confianza mutua entre nosotros y los jugadores. Somos un grupo con ganas de seguir progresando”, destacó.

Tarragona y su rendimiento en el Unión de Madelón

Respecto a lo personal, y luego de una semana intensa fuera de la cancha, el atacante prefirió centrarse en lo futbolístico: “Yo trabajo toda la semana para estar. La decisión final es del cuerpo técnico. Cuando me toca jugar, trato de hacerlo bien; cuando no, acompaño y respaldo al que esté mejor”.

Consultado por los dichos de Madelón, que elogió su entrega, Tarragona respondió con serenidad: “Sí, yo lo doy todo. Si el técnico lo ve así, me pone contento. Intento responder dentro del campo cada vez que me toca”.

Antes de despedirse, dejó un concepto que refleja la identidad del equipo: “Unión es un equipo sólido, con compañerismo y sacrificio. Lo demostramos durante todo el torneo. Ahora prepararemos el partido que viene”.

Con el foco puesto en los playoffs y sin mirar por el retrovisor, Tarragona dejó claro que la única dirección posible es hacia adelante. Unión lo sabe, y en la etapa decisiva, necesita justamente de eso: convicción y entrega.

