Este martes por la noche, Unión afrontará un compromiso trascendental en su camino dentro de la Copa Proyección de Reserva. El equipo tatengue recibirá a Argentinos Juniors, en el estadio 15 de Abril, por los cuartos de final del Torneo Proyección, con la ilusión intacta de avanzar entre los cuatro mejores del certamen.
La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril
Unión recibirá a Argentinos, este martes desde las 20, en el 15 de Abril, con el objetivo de meterse en la final de la Copa Proyección de Reserva.
Por Ovación
Detalles del partido
Martes 18 de noviembre – 20:00
Unión vs. Argentinos Juniors (Interzonal)
Estadio: 15 de Abril
Árbitro: Facundo Carretero
Asistentes: Matías Panozzo y Rodrigo Díaz
Cuarto árbitro: Camila Gette
Unión convoca a su gente
A través de sus redes oficiales, el club invitó a los hinchas a acompañar al equipo con el mensaje: ¡Se juegan los cuartos de final! TODOS A ALENTAR A LOS PIBES". La entrada será libre y gratuita, en lo que se espera sea un gran marco de público para respaldar a los juveniles rojiblancos.
Antecedente inmediato
Unión llega a esta fase luego de una emotiva clasificación frente a Atlético Tucumán, al que superó por penales, tras igualar 2-2 en el estadio 15 de Abril. El equipo mostró carácter para revertir momentos adversos y terminó imponiéndose desde los doce pasos, asegurando su lugar entre los ocho mejores.
LEER MÁS: Cómo sería el camino de Unión hacia la final del Clausura
En caso de avanzar, Unión se enfrentará al ganador del choque que animarán Gimnasia y Esgrima La Plata y San Lorenzo, que jugarán este miércoles en Estancia Chica.
Martes 18 de noviembre
20:00 Unión – Argentinos (Interzonal) – Estadio 15 de Abril
Árbitro: Facundo Carretero
Árbitro asistente 1: Matías Panozzo
Árbitro asistente 2: Rodrigo Díaz
Cuarto árbitro: Camila Gette
Miércoles 19 de noviembre
17:00 Gimnasia – San Lorenzo (Interzonal) – Estancia Chica
Árbitro: Leandro Fedele
Árbitro asistente 1: Facundo Maldonado
Árbitro asistente 2: Tomás Otero
Cuarto árbitro: Ariadna Palacios
20:00 Boca – Instituto (Interzonal) – Boca Ezeiza
Árbitro: Ulises López
Árbitro asistente 1: Diego Ortiz
Árbitro asistente 2: Fabrizio Osorio
Cuarto árbitro: Mauro Trinidad
LEER MÁS: Fragapane volvió a ser titular en Unión: "Se viene una final y estamos preparados"
Jueves 20 de noviembre
20:00 River – Huracán (Interzonal) – River Camp
Árbitro: Micaela Abelardo
Árbitro asistente 1: Gonzalo Cubillas
Árbitro asistente 2: Valentino Gaillard
Cuarto árbitro: Valentín Ibañez Mesa