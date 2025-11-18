La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

Unión recibirá a Argentinos, este martes desde las 20, en el 15 de Abril, con el objetivo de meterse en la final de la Copa Proyección de Reserva.

Este martes por la noche, Unión afrontará un compromiso trascendental en su camino dentro de la Copa Proyección de Reserva. El equipo tatengue recibirá a Argentinos Juniors, en el estadio 15 de Abril, por los cuartos de final del Torneo Proyección, con la ilusión intacta de avanzar entre los cuatro mejores del certamen.

Unión convoca a su gente

A través de sus redes oficiales, el club invitó a los hinchas a acompañar al equipo con el mensaje: ¡Se juegan los cuartos de final! TODOS A ALENTAR A LOS PIBES". La entrada será libre y gratuita, en lo que se espera sea un gran marco de público para respaldar a los juveniles rojiblancos.

Antecedente inmediato

Unión llega a esta fase luego de una emotiva clasificación frente a Atlético Tucumán, al que superó por penales, tras igualar 2-2 en el estadio 15 de Abril. El equipo mostró carácter para revertir momentos adversos y terminó imponiéndose desde los doce pasos, asegurando su lugar entre los ocho mejores.

En caso de avanzar, Unión se enfrentará al ganador del choque que animarán Gimnasia y Esgrima La Plata y San Lorenzo, que jugarán este miércoles en Estancia Chica.

Martes 18 de noviembre

20:00 Unión – Argentinos (Interzonal) – Estadio 15 de Abril

Árbitro: Facundo Carretero

Árbitro asistente 1: Matías Panozzo

Árbitro asistente 2: Rodrigo Díaz

Cuarto árbitro: Camila Gette

Miércoles 19 de noviembre

17:00 Gimnasia – San Lorenzo (Interzonal) – Estancia Chica

Árbitro: Leandro Fedele

Árbitro asistente 1: Facundo Maldonado

Árbitro asistente 2: Tomás Otero

Cuarto árbitro: Ariadna Palacios

20:00 Boca – Instituto (Interzonal) – Boca Ezeiza

Árbitro: Ulises López

Árbitro asistente 1: Diego Ortiz

Árbitro asistente 2: Fabrizio Osorio

Cuarto árbitro: Mauro Trinidad

Jueves 20 de noviembre

20:00 River – Huracán (Interzonal) – River Camp

Árbitro: Micaela Abelardo

Árbitro asistente 1: Gonzalo Cubillas

Árbitro asistente 2: Valentino Gaillard

Cuarto árbitro: Valentín Ibañez Mesa