Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión va por el gran golpe en los playoffs: razones para creer en un Tatengue protagonista

Unión llegó a los playoffs con ventaja de localía ante Gimnasia, con un cuadro favorable y con un rendimiento que sigue en franco ascenso.

Ovación

Por Ovación

18 de noviembre 2025 · 11:41hs
Unión va por el gran golpe en los playoffs: razones para creer en un Tatengue protagonista

Prensa Unión

La fase regular del Torneo Clausura quedó atrás y ahora comienza el tramo más exigente, donde los detalles pueden marcar la diferencia. Unión llega a los playoffs con argumentos sólidos para ilusionarse con pisar fuerte en las eliminatorias y soñar con alcanzar la final del próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

LEER MÁS: Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

El equipo de Leonardo Madelón finalizó segundo en la Zona A, lo que le permite empezar el camino como local frente a Gimnasia de La Plata, rival al que ya venció en el torneo regular jugando en el Bosque. Además, por la confección del cuadro, el Tatengue quedó ubicado en el sector del cuadro que evita a los “grandes” del fútbol argentino (Boca, River, Racing, San Lorenzo), todos concentrados en la otra mitad.

Un cuadro que ilusiona

-Octavos de final: local ante Gimnasia (LP)

-Cuartos de final: si avanza, volverá a jugar en Santa Fe ante Riestra o Barracas Central, también con ventaja deportiva

-Semifinales: podría enfrentar a varios equipos, pero solo visitaría a Rosario Central, ya que el Canalla terminó mejor posicionado

-Final: partido único, en sede neutral (Santiago del Estero)

Experiencia en partidos decisivos

Unión ya demostró que puede enfrentar y superar desafíos complejos: Eliminó a Rosario Central, el mejor del Clausura, por penales en la Copa Argentina en San Nicolás. Empujó a River a los penales en Mendoza tras igualar 0-0, quedando afuera solo desde los doce pasos. Superó a equipos de jerarquía: A Estudiantes (también clasificado y con gran Copa Libertadores) en Santa Fe (1-0), empató en La Bombonera ante Boca (1-1), victorias clave en Córdoba (Instituto), La Plata (Gimnasia) y Rosario (Newell’s), y le ganó a Racing en Avellaneda, rival que llegó a semifinales de la Libertadores

Un bloque defensivo impenetrable

Tras un bajón de cuatro partidos sin ganar (contra Independiente Rivadavia, Banfield, Aldosivi y Central Córdoba), Unión reaccionó con fuerza y recuperó su esencia: 360 minutos sin recibir goles. Último gol en contra: en el final ante Central Córdoba (3-1). Arquero en nivel superlativo, sosteniendo al equipo, dupla central confomada Maizon Rodríguez–Valentín Fascendini, firme y complementaria, más laterales como Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco, en un nivel tan alto que no se descartan ventas a corto plazo

Un medio competitivo y una ofensiva por potenciar

En el mediocampo, la sociedad Mauricio Martínez – Mauro Pittón ofrece orden, equilibrio y salida clara. Por los costados, sigue la pelea interna por la titularidad: Palacios y Fragapane, disputando el lugar con Solari y Palavecino, respectivamente.

En ataque, hay nombres y variantes. Todo indica que Cristian Tarragona y Agustín Colazo se perfilan como la dupla elegida. Sin embargo, el equipo acumula 246 minutos sin convertir, un aspecto a corregir para dar el salto definitivo.

Rendimiento como local: un dato a observar

Aunque contará con la ventaja deportiva, los registros en el 15 de Abril muestran:

-2 victorias (Estudiantes y Defensa)

-4 empates (Tigre, Huracán, I. Rivadavia, Barracas Central)

-1 derrota (Aldosivi)

Paradójicamente, Unión tuvo un mejor rendimiento fuera de casa, aunque Madelón resaltó la importancia de empezar de local, empujado por su gente.

Unión tiene con qué

Entre la estructura del plantel, la solidez defensiva, el recorrido ante rivales fuertes y las condiciones favorables del cuadro eliminatorio, Unión se presenta como un equipo preparado para dar el golpe. La historia reciente muestra clubes que lograron su primera gran conquista: Colón, Central Córdoba, Patronato, Platense, Independiente Rivadavia.

LEER MÁS: Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

El desafío está planteado. El equipo recuperó confianza, tiene identidad y se ganó el derecho a creer. Le falta el último paso: animarse a dar ese salto, el que tantas veces quedó pendiente. El Tatengue está listo. Los playoffs esperan.

Unión Gimnasia playoffs
Noticias relacionadas
se conocio el dia y el horario en que union recibira a gimnasia en los playoffs del clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

union toma nota: cual es el importante cambio reglamentario de los playoffs del clausura

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Gimnasia goleó a Platense y será rival de Unión en octavos de final.

El rival de Unión llega entonado: Gimnasia goleó como visitante a Platense

el var impidio el triunfo de union ante belgrano, pero igual hizo negocio y aseguro la localia

El VAR impidió el triunfo de Unión ante Belgrano, pero igual hizo negocio y aseguró la localía

Lo último

El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

UDA acusa al Gobierno provincial de castigar a los docentes con un aumento de miseria

UDA acusa al Gobierno provincial de "castigar" a los docentes con un aumento "de miseria"

Último Momento
El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

UDA acusa al Gobierno provincial de castigar a los docentes con un aumento de miseria

UDA acusa al Gobierno provincial de "castigar" a los docentes con un aumento "de miseria"

Astronomía para todos: el CODE reúne a expertos de la región en un congreso histórico en Santa Fe

Astronomía para todos: el CODE reúne a expertos de la región en un congreso histórico en Santa Fe

Crecen los atrasos en el pago de préstamos y tarjetas de crédito, también en las clases acomodadas

Crecen los atrasos en el pago de préstamos y tarjetas de crédito, también en las clases acomodadas

Ovación
Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Unión, en alerta máxima tras el mensaje de Caruso: Estaba todo armado para voltearlo

Unión, en alerta máxima tras el mensaje de Caruso: "Estaba todo armado para voltearlo"

Tarragona: Unión es un equipo sólido, con entrega y sacrificio

Tarragona: "Unión es un equipo sólido, con entrega y sacrificio"

Cómo sería el camino de Unión hacia la final del Clausura

Cómo sería el camino de Unión hacia la final del Clausura

Seigorman: Todo lo que Unión logró afuera hay que ratificarlo de local

Seigorman: "Todo lo que Unión logró afuera hay que ratificarlo de local"

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026