Se vienen cambios claves en los impuestos en diciembre: cómo impactan en los contribuyentes

Arca hará una modificación en la administración con el IVA Simple, que pasa a ser obligatorio para todos los contribuyentes. También desaparece la factura M

17 de noviembre 2025 · 07:43hs
Desde el próximo 1 de diciembre comenzarán a regir cambios importantes en los impuestos. Por el lado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) se pondrá en marcha de manera obligatoria el IVA Simple y se dejarán de usar las facturas M.

En lo relacionado al IVA Simple, el nuevo esquema reemplaza los formularios y procedimientos vigentes, y será obligatorio a partir del período fiscal de noviembre de 2025 para todos los responsables inscriptos en el impuesto. Es decir, se presentan el mes próximo.

Entre junio y octubre de este año, el uso del sistema fue opcional como parte de un período de transición, mientras que los contribuyentes exentos continuarán utilizando el Libro IVA Digital como hasta ahora.

Según detalló el organismo en un documento oficial titulado "IVA Simple: Arca agiliza la presentación de declaraciones juradas", el nuevo sistema implica una simplificación drástica del proceso: el formulario F. 2051, precargado con datos disponibles en las bases del organismo, será el único medio habilitado para la confección y presentación de la declaración mensual. Este reemplazará a los formularios F. 731, F. 810, F. 2002 y F. 2082, e integrará además la función del Libro IVA Digital.

IVA Simple: un sistema en dos etapas

IVA Simple funciona en dos módulos automatizados:

  • Registración Electrónica de Operaciones: carga automática de los comprobantes emitidos y recibidos, que podrán ser validados, modificados o ajustados por el contribuyente.

  • Determinación del impuesto y del saldo resultante: presentación del cálculo final del gravamen, incluyendo pagos a cuenta, saldos a favor, retenciones y percepciones registradas en los sistemas Sire y Sicore.

El uso del nuevo sistema requiere contar con Clave Fiscal con nivel de seguridad 3 o superior, y seguirá el calendario de vencimientos previsto por la Resolución General N.º 4.172 y sus modificatorias. La cancelación de saldos continuará por los medios tradicionales.

Cómo impacta el IVA Simple en los contribuyentes

Según Arca, la iniciativa busca reducir la carga administrativa y los errores en la presentación de declaraciones. Entre los beneficios destacados se incluyen:

  • Reducción del 75% en formularios requeridos

  • Eliminación de la carga manual de datos

  • Unificación de procesos en una plataforma digital única

  • Ahorro de tiempo operativo y menor posibilidad de errores

La resolución también prevé la derogación de una veintena de normativas previas a partir del 1 de diciembre de 2025, entre ellas las Resoluciones Generales N.º 715, 765, 1045, 1479, 2100, 4591, 4630, 5591 y 5658, entre otras.

No obstante, se mantendrán vigentes los esquemas anteriores para las declaraciones correspondientes a octubre de 2025 y períodos previos, que seguirán presentándose con los métodos vigentes.

Adiós a la factura M

La factura M quedará eliminada desde el 1 de diciembre de 2025, reemplazada por dos nuevas modalidades de factura A según la Resolución General 5762/2025 de Arca. Es de recordar que las facturas de clase M correspondían a Cuit que no reunían todos los requisitos de seguridad. En algunos momentos, era para Cuit sospechadas de generar créditos de IVA “truchos”.

Las nuevas modalidades serán:

  • Factura “A” con leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”: sustituye a la M para quienes no cumplan con los controles fiscales, aplicando retenciones del 100% del IVA y 6% de Ganancias.

  • Factura “A” con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”: se emitirá si el contribuyente cumple con los controles fiscales y realiza los cobros a través de la cuenta bancaria declarada, sin retenciones.

