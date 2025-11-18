Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Los playoffs del Clausura, donde Unión recibirá a Gimnasia en octavos de final, sufrió un importante cambio reglamentario en relación al Apertura.

Ovación

Por Ovación

18 de noviembre 2025 · 09:06hs
Con el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2025, la Liga Profesional confirmó los cruces de octavos de final, entre los que destaca el choque entre Unión y Gimnasia de La Plata, y oficializó una modificación clave en el reglamento de las fases eliminatorias. El cambio introduce una variable determinante que puede incidir directamente en el recorrido del Tatengue hacia instancias decisivas.

Cambio de regla: habrá alargue antes de ir a los penales

A diferencia de lo ocurrido en el Torneo Apertura –en el que la prórroga solo se aplicaba en la final– el Clausura 2025 implementará tiempo extra en octavos, cuartos y semifinales, siempre que los partidos terminen igualados en los 90 minutos.

Cómo queda el formato: Si hay empate en los 90’, se jugarán 30 minutos adicionales (dos tiempos de 15). Si persiste la igualdad, se definirá por penales.

Este cambio busca desalentar estrategias conservadoras, ya que en el Apertura se observó que varios equipos jugaron a sostener el resultado para avanzar desde los doce pasos. La medida fue impulsada por clubes de mayor estructura, que argumentaron que la diferencia física y de plantel podía favorecerlos en el tiempo extra.

La decisión generó polémica por el desgaste físico que puede generar en un calendario ajustado. Mientras que en Europa se analiza eliminar la prórroga para evitar sobrecargas, el fútbol argentino hace el camino inverso. La exigencia será mayor para equipos con plantel más corto, aunque podría favorecer a quienes definan de local.

El Tatengue terminó segundo en la Zona A, mientras que Gimnasia se ubicó séptimo en la Zona B, lo que le otorga a Unión la ventaja deportiva y el derecho a jugar como local en el estadio 15 de Abril.

Octavos de final

2A vs. 7B: Unión vs. Gimnasia (LP)

En caso de empate: Habrá alargue (algo que no ocurría en el Apertura). Si continúa igualado, la definición será por penales en Santa Fe.

Esto significa que Unión no solo podrá recurrir al empuje de su gente, sino que, de llegar al tiempo suplementario, contará con el respaldo de su localía también en esa instancia.

Cuadro confirmado de octavos

Boca vs. Talleres

Vélez vs. Argentinos

Lanús vs. Tigre

Racing vs. River

Rosario Central vs. Estudiantes

Central Córdoba vs. San Lorenzo

Unión vs. Gimnasia (LP)

Riestra vs. Barracas Central

¿Ventaja o desafío para Unión?

El equipo de Leonardo Madelón tendrá la oportunidad de resolver la llave en casa, pero deberá administrar el esfuerzo si el partido se extiende más allá de los 90 minutos. Contar con plantel preparado para soportar un eventual tiempo extra podría ser determinante.

La experiencia indica que quien gestione mejor la presión y el desgaste será quien marque la diferencia. Para Unión, el nuevo reglamento puede representar una ventaja estratégica… siempre que responda también desde lo físico.

El Clausura cambia las reglas. Unión ya las conoce y se prepara para adaptarse. El primer paso será ante Gimnasia, y ahora los partidos pueden durar más que nunca.

