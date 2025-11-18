Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

La Liga Profesional definió los días y horarios para los partidos de los octavos de final, donde Unión recibirá a Gimnasia en el 15 de Abril.

La Liga Profesional oficializó el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura y Unión ya conoce día y horario para su debut en los playoffs. El Tatengue buscará dar el primer paso rumbo a la gran definición cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata el próximo lunes 24 de noviembre, a las 22, en el estadio 15 de Abril, con ventaja deportiva al haber terminado como segundo de la Zona A.

La confirmación llegó acompañada de todo el orden de partidos que marcarán el comienzo de la etapa decisiva. Unión cerrará la jornada, en una franja estelar, en condición de local y con la expectativa de aprovechar el envión de sus últimas actuaciones, principalmente fuera de Santa Fe, donde mostró gran solidez.

Así quedó el cuadro oficial de los octavos

Sábado 22 de noviembre

20:00 – Vélez (4° B) vs. Argentinos Juniors (5° A)

22:00 – Central Córdoba (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)

Domingo 23 de noviembre

17:30 – Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)

20:00 – Boca (1° A) vs. Talleres (8° B)

Lunes 24 de noviembre

17:00 – Deportivo Riestra (3° B) vs. Barracas Central (6° A)

19:30 – Racing (3° A) vs. River (6° B)

22:00 – Unión (2° A) vs. Gimnasia de La Plata (7° B)

Miércoles 26 de noviembre

21:30 – Lanús (2° B) vs. Tigre (7° A)

Unión, con el último turno y el apoyo de su gente

El equipo de Leonardo Madelón será el último en saltar al campo de juego en esta instancia, algo que podría representar un plus: tendrá la posibilidad de conocer previamente cómo se va moviendo el cuadro y llegar al duelo con la presión transformada en motivación.

Además, el hecho de enfrentar a un rival al que ya venció como visitante durante la fase regular refuerza la ilusión. El Tatengue se presenta a esta instancia con una defensa que atraviesa su mejor momento del semestre y con la chance de jugar, si avanza a cuartos, nuevamente en Santa Fe ante Riestra o Barracas Central.

Lo que viene

Si Unión supera a Gimnasia, jugará los cuartos de final también de local. Solo enfrentaría a Rosario Central fuera de Santa Fe en una hipotética semifinal. La final está prevista para el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

La confirmación del calendario le permite a Madelón ajustar la preparación pensando en un mano a mano donde el margen de error será mínimo. Con un plantel que recuperó orden defensivo y espera dar el salto de calidad en ataque, Unión se permite soñar con ir más allá de los octavos. El lunes, a las 22, con el 15 de Abril colmado, arrancará la ilusión Tatengue en los playoffs.