Uno Santa Fe | Unión | Unión

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

La Liga Profesional definió los días y horarios para los partidos de los octavos de final, donde Unión recibirá a Gimnasia en el 15 de Abril.

Ovación

Por Ovación

18 de noviembre 2025 · 10:59hs
Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

La Liga Profesional oficializó el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura y Unión ya conoce día y horario para su debut en los playoffs. El Tatengue buscará dar el primer paso rumbo a la gran definición cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata el próximo lunes 24 de noviembre, a las 22, en el estadio 15 de Abril, con ventaja deportiva al haber terminado como segundo de la Zona A.

LEER MÁS: Fragapane volvió a ser titular en Unión: "Se viene una final y estamos preparados"

La confirmación llegó acompañada de todo el orden de partidos que marcarán el comienzo de la etapa decisiva. Unión cerrará la jornada, en una franja estelar, en condición de local y con la expectativa de aprovechar el envión de sus últimas actuaciones, principalmente fuera de Santa Fe, donde mostró gran solidez.

Así quedó el cuadro oficial de los octavos

Sábado 22 de noviembre

20:00 – Vélez (4° B) vs. Argentinos Juniors (5° A)

22:00 – Central Córdoba (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)

Domingo 23 de noviembre

17:30 – Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)

20:00 – Boca (1° A) vs. Talleres (8° B)

Lunes 24 de noviembre

17:00 – Deportivo Riestra (3° B) vs. Barracas Central (6° A)

19:30 – Racing (3° A) vs. River (6° B)

22:00 – Unión (2° A) vs. Gimnasia de La Plata (7° B)

Miércoles 26 de noviembre

21:30 – Lanús (2° B) vs. Tigre (7° A)

Unión, con el último turno y el apoyo de su gente

El equipo de Leonardo Madelón será el último en saltar al campo de juego en esta instancia, algo que podría representar un plus: tendrá la posibilidad de conocer previamente cómo se va moviendo el cuadro y llegar al duelo con la presión transformada en motivación.

LEER MÁS: Cómo sería el camino de Unión hacia la final del Clausura

Además, el hecho de enfrentar a un rival al que ya venció como visitante durante la fase regular refuerza la ilusión. El Tatengue se presenta a esta instancia con una defensa que atraviesa su mejor momento del semestre y con la chance de jugar, si avanza a cuartos, nuevamente en Santa Fe ante Riestra o Barracas Central.

Lo que viene

Si Unión supera a Gimnasia, jugará los cuartos de final también de local. Solo enfrentaría a Rosario Central fuera de Santa Fe en una hipotética semifinal. La final está prevista para el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

La confirmación del calendario le permite a Madelón ajustar la preparación pensando en un mano a mano donde el margen de error será mínimo. Con un plantel que recuperó orden defensivo y espera dar el salto de calidad en ataque, Unión se permite soñar con ir más allá de los octavos. El lunes, a las 22, con el 15 de Abril colmado, arrancará la ilusión Tatengue en los playoffs.

Unión Gimnasia Clausura
Noticias relacionadas
se conocio el dia y el horario en que union recibira a gimnasia en los playoffs del clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

union toma nota: cual es el importante cambio reglamentario de los playoffs del clausura

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Gimnasia goleó a Platense y será rival de Unión en octavos de final.

El rival de Unión llega entonado: Gimnasia goleó como visitante a Platense

el var impidio el triunfo de union ante belgrano, pero igual hizo negocio y aseguro la localia

El VAR impidió el triunfo de Unión ante Belgrano, pero igual hizo negocio y aseguró la localía

Lo último

El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

UDA acusa al Gobierno provincial de castigar a los docentes con un aumento de miseria

UDA acusa al Gobierno provincial de "castigar" a los docentes con un aumento "de miseria"

Último Momento
El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El muro uruguayo: Maizon Rodríguez lideró la recuperación defensiva de Unión

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

El Hospital Sayago suma 56 camas de mediana complejidad para fortalecer la atención sanitaria

UDA acusa al Gobierno provincial de castigar a los docentes con un aumento de miseria

UDA acusa al Gobierno provincial de "castigar" a los docentes con un aumento "de miseria"

Astronomía para todos: el CODE reúne a expertos de la región en un congreso histórico en Santa Fe

Astronomía para todos: el CODE reúne a expertos de la región en un congreso histórico en Santa Fe

Crecen los atrasos en el pago de préstamos y tarjetas de crédito, también en las clases acomodadas

Crecen los atrasos en el pago de préstamos y tarjetas de crédito, también en las clases acomodadas

Ovación
Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Unión, en alerta máxima tras el mensaje de Caruso: Estaba todo armado para voltearlo

Unión, en alerta máxima tras el mensaje de Caruso: "Estaba todo armado para voltearlo"

Tarragona: Unión es un equipo sólido, con entrega y sacrificio

Tarragona: "Unión es un equipo sólido, con entrega y sacrificio"

Cómo sería el camino de Unión hacia la final del Clausura

Cómo sería el camino de Unión hacia la final del Clausura

Seigorman: Todo lo que Unión logró afuera hay que ratificarlo de local

Seigorman: "Todo lo que Unión logró afuera hay que ratificarlo de local"

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026