Coimas en Andis: chats revelan una "asociación ilícita" y hay un video de Diego Spagnuolo comprometedor

Nuevos chats muestran cómo operaba el grupo de Diego Spagnuolo. El fiscal Picardi investiga una “ventanilla de pagos” y la entrega de “cinco palos”

La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó nuevas pruebas que complican al exdirector Diego Spagnuolo . La investigación se centra en chats de un grupo de WhatsApp creado el 15 de febrero de 2022 por Daniel María Garbellini, la "mano derecha" de Spagnuolo.

En ese chat participaban Pablo Atchabahian (cuya detención fue ordenada el viernes), "Pato Country" (Patricio Rama) y Mariano Caballi, ambos vinculados al empresario Miguel Ángel Calvete. La relación era tan estrecha que Atchabahian escribió: "somos familia".

Diego Spagnuolo Andis discapacidad coimas chats WhatsApp

El fiscal Picardi determinó que el grupo "se encontraba en la búsqueda de un organismo público para desarrollar sus actividades en conjunto". Los chats revelan que, una vez que Spagnuolo y Garbellini asumieron en Andis, Atchabahian (quien había trabajado en la agencia en 2018) le daba órdenes a Garbellini sobre "a quiénes pagar y a quiénes no", a qué personal despedir e incluso cómo incorporar empresas al sistema de pagos SIIPFIS.

La investigación detectó que una empleada de la farmacéutica Roche S. A., Luciana Ferrari, tuvo acceso al sistema SIIPFIS "desde afuera". Garbellini le otorgó un usuario y contraseña (a nombre de otro empleado, Walter Martínez) por pedido de Atchabahian. Los chats también mencionan a Karina Milei como "la que define todo" y a Spagnuolo como "quien habría pedido la Andis".

Los chats muestran la existencia de una "asociación ilícita", según el fiscal

Un informe de la periodista Vanesa Petrillo reveló nuevos chats que, según el fiscal Franco Picardi, demuestran la existencia de una "asociación ilícita" que buscaba usar una "caja estatal" para gestionar intereses particulares.

Picardi resumió que la agencia "fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados", con "sobreprecios" y "cogestionada por agentes externos" vinculados a droguerías.

El informe detalla una de las pruebas más contundentes: un diálogo entre tWh9MQ Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete sobre una entrega de dinero antes de un supuesto viaje de Spagnuolo a Israel. Calvete le dice en un audio: "mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale un fercho, ponen algún lugar disimulado".

chats Andis discapacidad Diego Spagnuolo WhatsApp coimas

En otra conversación, Calvete le pidió a su esposa "cinco palos" (millones) en efectivo para "El boludo del pelado que viaja a Israel". Para el fiscal, cobran relevancia las imágenes del sistema de monitoreo de la casa de Calvete, que "forman parte de las pruebas" y muestran a Spagnuolo "ingresando al domicilio (...) con una mochila al hombro".