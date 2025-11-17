Uno Santa Fe | Información General | chats

Coimas en Andis: chats revelan una "asociación ilícita" y hay un video de Diego Spagnuolo comprometedor

Nuevos chats muestran cómo operaba el grupo de Diego Spagnuolo. El fiscal Picardi investiga una “ventanilla de pagos” y la entrega de “cinco palos”

17 de noviembre 2025 · 07:43hs
Diego Spagnuolo muy complicado en la causa Andis por nuevos chats de WhatsApp

Diego Spagnuolo muy complicado en la causa Andis por nuevos chats de WhatsApp

La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó nuevas pruebas que complican al exdirector Diego Spagnuolo. La investigación se centra en chats de un grupo de WhatsApp creado el 15 de febrero de 2022 por Daniel María Garbellini, la "mano derecha" de Spagnuolo.

En ese chat participaban Pablo Atchabahian (cuya detención fue ordenada el viernes), "Pato Country" (Patricio Rama) y Mariano Caballi, ambos vinculados al empresario Miguel Ángel Calvete. La relación era tan estrecha que Atchabahian escribió: "somos familia".

Diego Spagnuolo Andis discapacidad coimas chats WhatsApp

El fiscal Picardi determinó que el grupo "se encontraba en la búsqueda de un organismo público para desarrollar sus actividades en conjunto". Los chats revelan que, una vez que Spagnuolo y Garbellini asumieron en Andis, Atchabahian (quien había trabajado en la agencia en 2018) le daba órdenes a Garbellini sobre "a quiénes pagar y a quiénes no", a qué personal despedir e incluso cómo incorporar empresas al sistema de pagos SIIPFIS.

La investigación detectó que una empleada de la farmacéutica Roche S. A., Luciana Ferrari, tuvo acceso al sistema SIIPFIS "desde afuera". Garbellini le otorgó un usuario y contraseña (a nombre de otro empleado, Walter Martínez) por pedido de Atchabahian. Los chats también mencionan a Karina Milei como "la que define todo" y a Spagnuolo como "quien habría pedido la Andis".

Los chats muestran la existencia de una "asociación ilícita", según el fiscal

Un informe de la periodista Vanesa Petrillo reveló nuevos chats que, según el fiscal Franco Picardi, demuestran la existencia de una "asociación ilícita" que buscaba usar una "caja estatal" para gestionar intereses particulares.

Picardi resumió que la agencia "fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados", con "sobreprecios" y "cogestionada por agentes externos" vinculados a droguerías.

El informe detalla una de las pruebas más contundentes: un diálogo entre tWh9MQ Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete sobre una entrega de dinero antes de un supuesto viaje de Spagnuolo a Israel. Calvete le dice en un audio: "mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale un fercho, ponen algún lugar disimulado".

chats Andis discapacidad Diego Spagnuolo WhatsApp coimas

En otra conversación, Calvete le pidió a su esposa "cinco palos" (millones) en efectivo para "El boludo del pelado que viaja a Israel". Para el fiscal, cobran relevancia las imágenes del sistema de monitoreo de la casa de Calvete, que "forman parte de las pruebas" y muestran a Spagnuolo "ingresando al domicilio (...) con una mochila al hombro".

chats Diego Spagnuolo Andis discapacidad pruebas WhatsApp
Noticias relacionadas
se vienen cambios claves en los impuestos en diciembre: como impactan en los contribuyentes

Se vienen cambios claves en los impuestos en diciembre: cómo impactan en los contribuyentes

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

El incendio en el parque industrial de Ezeiza dejó 20 heridos

Explosión e incendio en Ezeiza: la Justicia anticipó que los peritajes comenzarán el lunes

Amanecer en COncordia

Concordia, la ciudad que despierta tus sentidos con beneficios exclusivos

Lo último

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Último Momento
Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Ovación
Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus