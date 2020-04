Niñez y encierro: pautas para una convivencia sana en el aislamiento obligatorio

Muchas familias con niños, niñas y adolescentes (N, N y A) viven momentos críticos por el encierro a causa del aislamiento obligatorio, social y preventivo que busca evitar contagios de coronavirus. Especialistas en niñez advierten un aumento de maltratos y solicitan que se denuncie de manera inmediata ante la más mínima sospecha al 137. UNO Santa Fe consultó sobre esta problemática a Olga Isaza, representante adjunta de Unicef Argentina, para conocer qué se puede hacer en los hogares para prevenir la violencia, resguardar las infancias y pedir auxilio.

"La evidencia internacional lo que nos muestra en situaciones de emergencia es que el estrés familiar obviamente aumenta y desafortunadamente los que reciben de una manera desproporcionada e injusta ese estrés son los niños y las niñas", describe Isaza definiendo al contexto actual como una de la principales preocupaciones de Unicef. La organización acompaña diferentes organizaciones y organismos del Estado para contener emocionalmente a los padres y a los niños, niñas y adolescentes en este contexto.

—¿Cuál es el panorama actual en relación al coronavirus y el encierro?

—Son obvias las razones por las que aumenta el estrés. Muchas familias están dejando de percibir los ingresos necesarios, mínimos y básicos para vivir. Entonces empiezan a preocuparse por la comida, el alquiler y cosas absolutamente diarias y necesarias. Está también la amenaza de la enfermedad, que es desconocida y todos tenemos miedo. Y más allá de enfermarse está también el miedo a la muerte, «si mi abuelo va a morir o la persona que yo conozco o yo mismo». Todos esos factores que nos afectan tanto a chicos como a grandes están presentes en los hogares en este momento. Y aumenta la interacción en la familia. Generalmente todos tenemos que hacer cosas por separado pero en este momento todos estamos haciendo nuestras actividades en el mismo espacio físico y eso también aumenta el estrés.

"Esto hace que los niños expresen esa preocupación, pero lo hacen de una manera diferente a los adultos. No dicen «estoy preocupado por el covid, ¿será que mi abuelo se va a morir?». Pocos son los que pueden expresar así de claro la preocupación. Lo que ellos son más pataletas, alteran su ciclo de sueño o sus hábitos de comida, se vuelven más irritables y lloran o gritan más", expresa la representante adjunta de Unicef Argentina.

—¿Qué se puede hacer frente a esa situación?

—Desafortunadamente si los adultos no somos conscientes de que es la manera en que los niños están expresando su preocupación entonces la reacción de los niños se vuelve violenta. «Estás castigado porque gritás, llorás. O porque no estás durmiendo con la hora que es o porque no estás comiendo, etc.» Esto tiene dos escenarios. Uno en donde ya había violencia y maltrato, que obviamente en este momento aumenta y se exacerba. Y otras familias donde posiblemente no había pero que en esta situación estresante se está generando. Todas esas causas y circunstancias nos hacen dar varias recomendaciones. Una muy importante es permitirle al niño o niña que se expresen a través de los medios que tienen o pueden. Los niños y las niñas se expresan jugando, dibujando, haciendo representaciones teatrales o de títeres.

"A través del juego o de la pintura el niño elabora la situación traumática que está viviendo. Entonces uno se da cuenta que aparece un personaje en esa representación que es malo y llega a amenazar a todo el mundo, pues la interpretación allí es fácil. O de repente uno de los dibujos muestra que hay un niño llorando o que hay una persona enferma o alguien que no está comiendo. Esto es para decir que los niños a través del juego, el dibujo y las representaciones artísticas pueden expresar lo que están sintiendo y nosotros los adultos tenemos que habilitar esas vías de comunicación", señala Isaza.

—¿Y además del juego?

—Generalmente los niños y las niñas tienen una persona adulta que es el mejor amigo o referente que en general no son el papá o la mamá. Es el tío, la prima, la amiga de la mamá. Son personas cercanas pero no necesariamente amigos de la familia. Es muy importante que el niño o la niña mantenga la comunicación con esa persona ya sea por WhatsApp, por teléfono, como se pueda. Eso le permite a los niños y niñas liberar, porque pueden hablar con alguien que conocen y a la que le tienen confianza.

"La otra recomendación muy importante es hablar con la familia de cómo manejar el conflicto cuando surja. Si yo puedo prever que esa situación de encierro me produce mal genio y sé que me puedo poner así, hablémoslo. Cuando tengas mal genio te vamos a dejar solo y nosotros nos vamos a ir a hacer otra actividad, o cuando por ejemplo si es un adolescente, se sienta desesperado por esta situación vamos a escuchar la música que más te gusta y todos vamos a aceptar que la escuches. Que se pueda hablar en adelantado de lo que va a pasar y de lo que se haría en caso de que se presente un conflicto. Esto ayuda a que se regulen mejor las interacciones en caso que se de un conflicto en sí".

—¿Qué se puede hacer como familiar o como vecino o vecina si sabemos que hay niños, niñas o adolescentes en peligro?

—Cuando ya pasa de una situación conflictiva familiar a un hecho de violencia, eso se debe denunciar. Para eso se ha hecho la línea 137 que es una línea nacional y se ha venido especializando en la atención de niños y niñas con personal calificado que los puede atender. Además hay un número de WhatsApp porque es difícil denunciar a un agresor que está viviendo en la casa con uno. Es un medio más privado e íntimo el envío de un mensaje de texto.

"Las víctimas en una situación de encierro –agregó– pasan dos cosas desafortunadas. Una que no se atreven a denunciar porque tienen el agresor ahí con ellos y entonces no se sienten seguros porque sospechan que pueda haber un aumento de la violencia por la denuncia. Por otra parte lo aceptan aún más y dicen «si estoy encerrada qué voy a hacer». Y ambas cosas están mal. Es muy importante animar a la gente que aún en esa situación denuncien y pidan ayuda, que no se aguanten una situación de maltrato ni psicológico, ni físico y mucho menos sexual. Que realmente denuncien.

Y si se trata de vecinos o vecinas, se debe llamar al 137 inmediatamente sin duda. El problema de la violencia es que crece. Empieza despacio y va subiendo. Empieza con un grito y termina con una palmada y luego solo crece. A penas se ve a una familia que está en crisis se debe anunciar en la línea 137 y pidan ayuda", sostiene Isaza.

Sin datos

En la provincia no hay registros aún que indiquen que la violencia contra niños, niñas o adolescentes haya ido en aumento durante este mes de aislamiento obligatorio, según pudo relevar UNO Santa Fe. Desde la Secretaría de la Niñez se sigue trabajando en la intervención de segundo nivel, y en caso que no se pueda reubicar al menor con otros familiares para que no conviva en un contexto violento, se traslada a un hogar o centro de cuidados. Lo mismo sucede hasta el momento con las denuncias por violencia de género, que hasta el momento en los principales centros urbanos de Santa Fe se mantienen los pedidos de auxilio o denuncias en los mismos niveles que meses anteriores.

En relación a este punto, Isaza señala que los sistemas de recolección de datos no recaban la información necesaria como para hacer un análisis en este momento. Asimismo indica que desde Unicef se está elaborando una encuesta a nivel nacional sobre el impacto de las diferentes medidas y una de las preguntas que estamos haciendo es sobre violencia. "Ahí vamos a tener datos estadísticos realmente de qué está pasando y cual es la percepción de las familias respecto del aumento o no de los hechos violentos", describe.

—¿Qué sucede con la educación durante el encierro?

—Los ministerios de Educación, tanto el nacional como los provinciales, están haciendo un esfuerzo gigante para que de alguna manera los N,N y A puedan tener sus contenidos para continuar con su aprendizaje. Hay información en los medios de comunicación permanentemente, está el soporte pedagógico que se está distribuyendo en todo el país. Hay canales abiertos para que todos los niños y las niñas, incluso de las zonas rurales tengan acceso a estos cuadernos como lo que se está ofreciendo a través de radio y televisión, que son los medios que más penetración tienen, además de internet. Es una ocasión para celebrar a los maestros y maestras que han hecho un esfuerzo inmenso para desarrollar al máximo sus habilidades digitales y para mantener a los chicos en actividad académica.

"Creo que las familias tenemos una responsabilidad enorme en ayudar a que esa continuación de los aprendizajes pase. No se trata de darles cualquier contenido a N, N y A. Lo que está pasando es una oportunidad maravillosa para aprender miles de cosas. Sobre biología, matemáticas, ciencias sociales. La pandemia tienen todas esas aristas incorporadas y si las familias y los maestros hacen buen uso de este contexto para aprovechar el aprendizaje de los chicos y las innovaciones seguramente va a ser muy útil.Hay desafíos. La intensidad horaria no está siendo la misma, los mecanismos para evaluar si los chicos están aprendiendo o no también es una dificultad. No sabemos muy bien todavía cuál va a ser el día después que seguramente vamos a tener desafíos para que todos los chicos regresen al colegio, habrá algunos que deserten desafortunadamente. Entonces se están haciendo grandes esfuerzos, es muy importante que se acompañe en el aprendizaje", aseguró.

—¿Qué herramientas se le puede dar a padres o madres para acompañar la educación?

—Un punto muy importante es cómo se están distribuyendo las tareas de la casa entre los miembros de una misma familia. Si todas las está haciendo la mamá o la mujer, y si el hombre las está haciendo de la misma manera o no. Porque las cargas aumentan. La preparación de alimentos, de limpieza, de cuidado de las personas al interior del hogar ni que decir cuando tenemos una persona discapacitada o algún enfermo en caso. Cuidar tanto que como papá, mamá y hermanos nos ayudemos entre todos para que en la continuidad del aprendizaje pueda darse, es clave. La mejor manera de ayudar es haciendo del aprendizaje una cosa importante para todos.

"Entonces sentarse con el niño y la niña y ayudarle para ver si está captando bien la clase, o si está manejando de manera correcta la radio, la televisión, los medios digitales. Conversar de los temas que están viendo. No se trata de que los papás y las mamás se conviertan en maestros porque no lo son, sino que se refuercen los aprendizajes, la indagación, las preguntas. Incluso para los mismos adultos puede ser muy interesante saber los temas que están abordando los chicos. Es involucrarse, acompañarse de la mejor manera y distribuyendo las tareas y las cargas emocionales y físicas dentro de los géneros y de los miembros de la familia".

— ¿Cómo hacer de una buena convivencia cuando el lugar en el que se vive es reducido, hay pocos ambientes o hasta se vive con otra familia?

— "Hay varias recomendaciones. Una es que se acuerde cuál es el espacio de intimidad de cada uno. Incluso puede ser el baño. Decir «yo necesito estar solo un momento o varios al día, este es mi momento y aquí puedo hacer lo que quiera. Desde no hacer nada, a leer, quedarme en silencio, hablar con amigos, lo que quiera». Respetar esos mínimos espacios individuales es fundamental para las familias. Lo otro es, si a alguien le gusta por ejemplo escuchar mucho música, dejen que lo haga por lo menos un rato al día. Si gusta mucho hablar con los amigos, o leer un libro, o tengo que trabajar, permitir hacerlo durante algunas horas en el día. Luego intercambiamos, un momento vos, después yo, nos distribuimos las tareas. También es un momento para aprender cosas. Seguramente no todas las personas en una misma casa hacen de todo, entonces es una oportunidad para aprender a limpiar, a cocinar, a mantener ordenado y saludable el espacio, a comer bien, hacer ejercicio. Hay cosas que hacer, no es fácil porque son hábitos y desarrollarlos es difícil, pero con disciplina y el apoyo de todos se puede lograr".

— Mucho de lo que se escucha que pasa es que con el encierro hay cambio de horarios.

— "Es un punto clave. Una de las cosas más importantes en una situación como esta es mantener la rutina. Afuera todo está muy inestable y cambiando mucho, no sabemos qué va a pasar con el covid-19, cuándo se va a terminar la cuarentena. No sabemos muchas cosas y eso genera angustia. Y si a eso le sumamos que todo en la casa cambió, los N, N y A quedan descontrolados. Si todos nos levantamos a una hora distinta a la que nos hemos levantado toda la vida, porque no fue así siempre; o si ahora todos comemos a horas distintas, o si la casa se ve diferente porque está organizada distinta o está desordenada. Eso afecta mucho a los niños y a las niñas".

"Las rutinas básicas de aseo, alimentación y sueño hay que conservarlas con los niños y las niñas. ¿Cómo se puede crear una rutina y un hábito? Siempre una rutina está precedida por algunos rituales. Sabemos por ejemplo, que nos tenemos que acostar a las 21 o 22, entonces media hora antes empecemos el momento de ir a la cama. Para un niño o una niña, apagamos el televisor, nos vamos a lavar las manos, vamos a hacer pis, después nos lavamos los dientes, nos ponemos el pijama y leemos un cuento. Eso se repite todos los días, entonces el niño o la niña anticipa lo que va a suceder. Si lo que se dice es «a la cama ya», eso no ayuda al niño a que construya el ambiente necesario para lograrlo. Lo mismo con la comida y el aseo. «Quién va a poner los cubiertos, quién prepara la bebida que vamos a tomar, quién recoge los platos». Se prepara alrededor de la actividad de comer una actividad que permite al niño anticipar lo que va a pasar. Para el baño, lo mejor es hacerlo todos los días a la misma hora, entonces antes hay que buscar la toalla y ver que el jabón está ahí. Es todo para crear una actividad en torno a la rutina que es muy importante y que le ayuda a los niños a cumplirla", explicó.

—¿Es lo mismo para adolescentes?

—"Mantener la rutina para adolescentes y adultos es igual de importante. Cada uno de acuerdo a su nivel de madurez va a ir viendo qué necesita para mantenerla. Muchas veces se vuelve como una cosa colectiva de darnos permisos. Nos damos permiso para comer a las 17, o estar todo el día en pijama, o de no hacer ejercicio hoy. Esos permisos que sin darnos cuenta nos empezamos a dar empiezan a cambiar la rutina de todos. Ahí la recomendación es en la medida en que todos mantengamos la rutina, la convivencia familiar y el impacto de esta cuarentena y del brote del covid va a ser menor".