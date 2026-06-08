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Terminó el multitudinario velorio del Indio Solari: miles de fanáticos le dieron el último adiós en Avellaneda

La despedida de Carlos Alberto "Indio" Solari reunió a miles de seguidores en el Microestadio Gatica de Villa Domínico. La ceremonia se extendió durante toda la noche y finalizó este lunes por la madrugada. Por el momento, no se informó dónde serán trasladados sus restos

8 de junio 2026 · 08:03hs
Miles de personas se acercaron al Microestadio Gatica de Villa Domínico

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Miles de personas se acercaron al Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para darle un último adiós a Carlos Alberto “Indio” Solari

Miles de personas participaron este fin de semana del último adiós a Carlos Alberto "Indio" Solari, una de las figuras más emblemáticas de la historia del rock argentino, cuyo fallecimiento generó una profunda conmoción en todo el país.

El histórico cantante fue hallado sin vida el pasado viernes 5 de junio, cerca de la piscina de su vivienda en Parque Leloir. Según confirmó la autopsia, la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular (ACV).

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Miles de personas se acercaron al Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para darle un último adiós a Carlos Alberto “Indio” Solari

Miles de personas se acercaron al Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para darle un último adiós a Carlos Alberto “Indio” Solari

La despedida se realizó en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el partido bonaerense de Avellaneda, donde desde las primeras horas del domingo comenzaron a llegar miles de fanáticos para rendir homenaje al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Debido a la enorme convocatoria, el velorio comenzó a las 10 de la mañana, una hora antes de lo previsto. La fila de seguidores llegó a extenderse por casi ocho kilómetros, alcanzando sectores cercanos al límite con la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, el ingreso al predio se mantuvo de manera constante durante toda la jornada y la madrugada del lunes. La familia del artista había anticipado que la ceremonia permanecería abierta "hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós".

Sin embargo, cerca de las 4.30 de este lunes se interrumpió la transmisión en vivo del velatorio y, horas más tarde, se confirmó oficialmente que no habría una reapertura de las puertas debido a que la ceremonia había finalizado.

El homenaje tuvo lugar en el predio ubicado sobre la avenida Mitre al 5.000, dentro del Parque de los Trabajadores, y reunió a seguidores de distintas generaciones que llegaron desde diversos puntos del país para despedir al músico.

Tras el cierre del velorio, comenzó el operativo para normalizar la circulación en la zona. Durante las primeras horas de la mañana apenas permanecían algunos grupos de fanáticos y vendedores ambulantes, que lentamente se retiraban bajo una persistente lluvia.

Por el momento, la familia no brindó información oficial sobre el destino de los restos del artista ni sobre eventuales ceremonias privadas.

• LEER MÁS: El último adiós al Indio Solari reúne a miles de fanáticos en Avellaneda

Indio Solari velorio Avellaneda
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