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Tras el multitudinario velorio, la familia del Indio Solari publicó una carta de agradecimiento

Tras una despedida multitudinaria que reunió a miles de fanáticos en Avellaneda, la familia de Carlos "Indio" Solari difundió un emotivo mensaje de agradecimiento. "Que su música no pare nunca más", expresaron

8 de junio 2026 · 09:23hs
Tras el multitudinario velorio, la familia del Indio Solari publicó una carta de agradecimiento

Fabián Marelli/ LA NACIÓN

Luego de una jornada histórica marcada por la emoción y el dolor, la familia de Carlos "Indio" Solari difundió un sentido mensaje de agradecimiento a los cientos de miles de fanáticos que participaron de la despedida pública realizada en Avellaneda.

El velorio del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se extendió durante más de 18 horas en el microestadio Gatica de Villa Domínico, donde seguidores llegados desde distintos puntos del país se acercaron para darle el último adiós a una de las figuras más influyentes del rock argentino.

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El agradecimiento de la familia del Indio Solari

Una vez finalizada la ceremonia, los familiares del músico compartieron un texto cargado de emoción y gratitud hacia quienes acompañaron el duelo.

"Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito", expresaron.

Además, destacaron el esfuerzo realizado tanto por quienes asistieron al velorio como por quienes siguieron el homenaje desde otros lugares del país.

"Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord", señalaron.

"Dolores dulces que duran toda la vida"

Uno de los fragmentos más conmovedores del mensaje recordó una reflexión que el propio Indio Solari había compartido sobre las despedidas.

"Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida", escribieron.

La frase rápidamente se viralizó en redes sociales y fue replicada por miles de seguidores que continúan expresando su tristeza por la partida del artista.

En el tramo final del comunicado, la familia apeló a una imagen profundamente simbólica ligada a la música, la gran pasión que marcó la vida y la trayectoria del cantante.

"Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese".

El mensaje concluyó con una frase que conmovió a los fanáticos y que rápidamente comenzó a multiplicarse en redes sociales y grupos de seguidores:

"Que su música no pare nunca más".

• LEER MÁS: Confirmaron el velatorio del Indio Solari: será este domingo en Parque Domínico, Avellaneda

velorio Indio Solari
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