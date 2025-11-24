Uno Santa Fe | Información General | Conicet

Se viene la última expedición del Conicet en el Mar Argentino: cuándo y cómo seguir el streaming

Es la tercera y última travesía del Conicet, para analizar las filtraciones de un gas metano que daría vida al ecosistema en el talud continental

24 de noviembre 2025 · 08:12hs
El Conicet, de nuevo a investigar las profundidades del Mar Argentino

Un equipo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y Conicet formará parte de la tercera y última expedición del buque Falkor (too) en el Mar Argentino. Comienza el 14 de diciembre desde el Puerto de Buenos Aires, hasta el 10 de enero de 2026, cuando finalizará en la ciudad de Puerto Madryn.

La campaña, denominada "Vida en los extremos", tiene el objetivo de analizar la Cuenca de Malvinas y Cuenca del Salado, donde se encontraron filtraciones frías, así como un sector inexplorado en las cuencas Colorado-Rawson.

El equipo del Conicet se compone de 25 especialistas

El equipo encabezado por la bióloga María Emilia Bravo, investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se compone de 25 especialistas, y estudiará las filtraciones de gas metano que emergen desde las profundidades del talud continental y dan vida a los ecosistemas de microorganismos y animales que se desarrollan en condiciones inhóspitas.

Las exploraciones se transmitirán vía streaming, y en esta se podrá ver a los científicos recolectar diferentes muestras de sedimentos, fauna bentónica, agua y rocas.

A lo largo del mes de expedición se llevarán a cabo al menos 15 inmersiones del submarino operado de manera remota, mediante el que se conocerán más datos sobre la importancia y la distribución de estos ecosistemas en el océano Atlántico Sur.

Los investigadores que participarán de la travesía son especialistas en química marina, ecología y taxonomía de invertebrados bentónicos, oceanografía física, geología y geofísica marina.

