Turismo en Santa Fe: balance positivo y alta demanda en hoteles por el feriado de la Soberanía Nacional

Shows, congresos, ferias y propuestas recreativas en la costa marcaron un fin de semana largo con alta afluencia de visitantes y un impacto positivo en la economía santafesina.

La ciudad de Santa Fe vivió un fin de semana largo con gran movimiento turístico , impulsado por una agenda cargada de actividades culturales, recreativas y deportivas, y por el buen clima que acompañó toda la jornada. Así lo evaluó Javier Dellamónica , subsecretario de Turismo de la ciudad, quien adelantó que los resultados preliminares muestran números “ alentadores ” para el sector.

Según detalló Dellamónica a los micrófonos de LT10, las reservas hoteleras superaban el 80% desde el jueves previo al inicio del fin de semana. Con el retiro paulatino de visitantes durante la mañana del lunes, se espera que el promedio final llegue “ tranquilamente al 90% ”, una cifra considerada muy positiva para hoteles de tres y cuatro estrellas y para los complejos de cabañas ubicados en el corredor de la Ruta 1 y en la zona de Sauce Viejo .

La llegada de turistas también estuvo influenciada por eventos deportivos regionales, como la segunda edición del Seven del Santa Fe Rugby Club en Sauce Viejo y el Valezanito deportivo, que impactaron directamente en la demanda de alojamiento y servicios gastronómicos en la capital provincial.

Una agenda intensa que impulsó el consumo

El fin de semana comenzó con la apertura del evento “Santa Fe se viste” en la Estación Belgrano, al que se sumó el Festival de la Cerveza Artesanal, dos propuestas que atrajeron a miles de santafesinos y turistas.

También hubo actividades de vinos de alta gama en Puerto Amarras, y shows musicales destacados, como las presentaciones de Coti y Banda Los Chinos, ambos con aforos completos.

Otro de los puntos fuertes fue el Congreso de Educadores y Observadores de Astronomía, que reunió delegaciones de distintas provincias argentinas y de países limítrofes como Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Además, la travesía náutica Santa Fe–Coronda, con más de 120 participantes, volvió a ser uno de los atractivos tradicionales que movilizan a deportistas y visitantes cada año.

Gran impacto en la costa santafesina

El clima favorable impulsó la llegada de turistas a las playas y paradores de la Costa Este, donde se registró un importante movimiento en los alquileres de kayak y en la novedad del fin de semana: las bici náuticas, una propuesta recreativa que ya se ofrece en destinos como el Delta del Paraná y que ahora desembarca en Santa Fe.

Los prestadores de servicios destacaron el aumento de consultas y la buena actividad en toda la zona costera, especialmente en el área del Parador Pinta, donde se instalaron seis de estas nuevas embarcaciones recreativas.

Ferias, parques y cultura al aire libre

Durante las noches y tardes del fin de semana se registró gran concurrencia en los parques del Sur y Federal, donde hubo picnics nocturnos, ferias de artesanos y propuestas culturales. También hubo alta participación en las ferias de emprendedores, donde muchos santafesinos aprovecharon para adelantar compras navideñas.

Hacia las próximas semanas, la ciudad se prepara para eventos tradicionales como La Diseña, que cada año reúne a cientos de emprendedores y diseñadores locales con propuestas innovadoras.

“Fue un fin de semana lindo, interesante y muy movido”, resumió Dellamónica, quien destacó el rol de la agenda local y regional en la activación del turismo y el consumo en la ciudad. Los informes definitivos estarán disponibles en las próximas horas, pero desde el sector ya hablan de un fin de semana largo altamente exitoso.

