Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Turismo en Santa Fe: balance positivo y alta demanda en hoteles por el feriado de la Soberanía Nacional

Shows, congresos, ferias y propuestas recreativas en la costa marcaron un fin de semana largo con alta afluencia de visitantes y un impacto positivo en la economía santafesina.

24 de noviembre 2025 · 10:25hs
Turismo en Santa Fe: balance positivo y alta demanda en hoteles por el feriado de la Soberanía Nacional

Turismo en Santa Fe: balance positivo y alta demanda en hoteles por el feriado de la Soberanía Nacional

La ciudad de Santa Fe vivió un fin de semana largo con gran movimiento turístico, impulsado por una agenda cargada de actividades culturales, recreativas y deportivas, y por el buen clima que acompañó toda la jornada. Así lo evaluó Javier Dellamónica, subsecretario de Turismo de la ciudad, quien adelantó que los resultados preliminares muestran números “alentadores” para el sector.

Logo centro (14)

Alta ocupación hotelera y visitantes de la región

Según detalló Dellamónica a los micrófonos de LT10, las reservas hoteleras superaban el 80% desde el jueves previo al inicio del fin de semana. Con el retiro paulatino de visitantes durante la mañana del lunes, se espera que el promedio final llegue “tranquilamente al 90%”, una cifra considerada muy positiva para hoteles de tres y cuatro estrellas y para los complejos de cabañas ubicados en el corredor de la Ruta 1 y en la zona de Sauce Viejo.

La llegada de turistas también estuvo influenciada por eventos deportivos regionales, como la segunda edición del Seven del Santa Fe Rugby Club en Sauce Viejo y el Valezanito deportivo, que impactaron directamente en la demanda de alojamiento y servicios gastronómicos en la capital provincial.

Una agenda intensa que impulsó el consumo

El fin de semana comenzó con la apertura del evento “Santa Fe se viste” en la Estación Belgrano, al que se sumó el Festival de la Cerveza Artesanal, dos propuestas que atrajeron a miles de santafesinos y turistas.

También hubo actividades de vinos de alta gama en Puerto Amarras, y shows musicales destacados, como las presentaciones de Coti y Banda Los Chinos, ambos con aforos completos.

Otro de los puntos fuertes fue el Congreso de Educadores y Observadores de Astronomía, que reunió delegaciones de distintas provincias argentinas y de países limítrofes como Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Además, la travesía náutica Santa Fe–Coronda, con más de 120 participantes, volvió a ser uno de los atractivos tradicionales que movilizan a deportistas y visitantes cada año.

Gran impacto en la costa santafesina

El clima favorable impulsó la llegada de turistas a las playas y paradores de la Costa Este, donde se registró un importante movimiento en los alquileres de kayak y en la novedad del fin de semana: las bici náuticas, una propuesta recreativa que ya se ofrece en destinos como el Delta del Paraná y que ahora desembarca en Santa Fe.

Los prestadores de servicios destacaron el aumento de consultas y la buena actividad en toda la zona costera, especialmente en el área del Parador Pinta, donde se instalaron seis de estas nuevas embarcaciones recreativas.

Ferias, parques y cultura al aire libre

Durante las noches y tardes del fin de semana se registró gran concurrencia en los parques del Sur y Federal, donde hubo picnics nocturnos, ferias de artesanos y propuestas culturales. También hubo alta participación en las ferias de emprendedores, donde muchos santafesinos aprovecharon para adelantar compras navideñas.

Hacia las próximas semanas, la ciudad se prepara para eventos tradicionales como La Diseña, que cada año reúne a cientos de emprendedores y diseñadores locales con propuestas innovadoras.

Fue un fin de semana lindo, interesante y muy movido”, resumió Dellamónica, quien destacó el rol de la agenda local y regional en la activación del turismo y el consumo en la ciudad. Los informes definitivos estarán disponibles en las próximas horas, pero desde el sector ya hablan de un fin de semana largo altamente exitoso.

• LEER MÁS: Con kermés en la Plaza 25 de Mayo y visitas guiadas a la Casa de Gobierno termina la Semana Invencible

Santa Fe turismo balance
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

segun el indec, argentina tendra 4 millones de ninos y adolescentes menos en 2040: que pasara en santa fe

Según el Indec, Argentina tendrá 4 millones de niños y adolescentes menos en 2040: qué pasará en Santa Fe

El nuevo edificio educativo que construye la Provincia en el norte de la ciudad ya cuenta con un avance que supera el 75 % de la obra.

La Escuela Echeverría esta cada vez más cerca de tener su nuevo edificio

Una semana falta para la primera gran prueba de aguas abiertas para aficionados.  

Se viene la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Lo último

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: No podemos tolerar el estado de la ruta 34

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

El Jardín Botánico: un Aula Verde que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El Jardín Botánico: un "Aula Verde" que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

Último Momento
El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: No podemos tolerar el estado de la ruta 34

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

El Jardín Botánico: un Aula Verde que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El Jardín Botánico: un "Aula Verde" que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

Ovación
Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Policiales
Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron el cadáver de un hombre en el río Salado a la altura de Recreo y aún no fue identificado

Hallaron el cadáver de un hombre en el río Salado a la altura de Recreo y aún no fue identificado

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"