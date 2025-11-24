Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

En el Toreno de Fútbol Infantil Valesanito se registraron serios incidentes entre los "adultos" de Colón de Santa Fe y Racing. Los videos.

El Torneo de Fútbol Infantil Valesanito, reconocido como uno de los eventos formativos más importantes de Sudamérica, volvió a reunir este fin de semana a miles de niños y niñas para vivir una experiencia deportiva única. Sin embargo, la jornada, que debía centrarse en la competencia sana, la integración y los valores del deporte, quedó empañada por un grave incidente protagonizado por quienes deberían ser ejemplo: los adultos.

Según trascendió a través de testimonios y fuentes vinculadas a delegaciones participantes, un grupo de padres pertenecientes a Colón de Santa Fe y Racing Club se enfrentó violentamente en la zona de camping del Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte, sede del torneo. El enfrentamiento, que habría incluido golpes de puño y hasta el uso de palos, provocó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar, especialmente entre familias, profesores y dirigentes que acompañaban a los más de 5.000 niños presentes.

La escena generó rechazo inmediato y abrió un profundo debate sobre los comportamientos que rodean a los eventos deportivos infantiles. “Es inadmisible que un espacio dedicado al aprendizaje y la convivencia quede expuesto a situaciones semejantes”, señalaron desde la organización, quienes prefirieron no brindar mayores precisiones sobre lo ocurrido, aunque destacaron que se trató de un hecho excepcional dentro de la extensa trayectoria del Valesanito.

Con décadas de crecimiento y reconocimiento internacional, el torneo es considerado un ejemplo de formación deportiva y convivencia. No obstante, la agresión registrada obliga a una reflexión urgente sobre el rol de los adultos, cuyo comportamiento debería promover valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad.

Mientras los chicos fueron nuevamente los protagonistas dentro del campo de juego, afuera algunos adultos dieron el peor ejemplo. Un episodio que, lejos de representar el espíritu del Valesanito, deja una enseñanza clara: el deporte infantil demanda protección, acompañamiento y contención, no confrontaciones ni actos de violencia.

Los videos del escándalo en el Valesanito

