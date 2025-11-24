Uno Santa Fe | Ovación | Valesanito

Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

En el Toreno de Fútbol Infantil Valesanito se registraron serios incidentes entre los "adultos" de Colón de Santa Fe y Racing. Los videos.

Ovación

Por Ovación

24 de noviembre 2025 · 10:22hs

El Torneo de Fútbol Infantil Valesanito, reconocido como uno de los eventos formativos más importantes de Sudamérica, volvió a reunir este fin de semana a miles de niños y niñas para vivir una experiencia deportiva única. Sin embargo, la jornada, que debía centrarse en la competencia sana, la integración y los valores del deporte, quedó empañada por un grave incidente protagonizado por quienes deberían ser ejemplo: los adultos.

Según trascendió a través de testimonios y fuentes vinculadas a delegaciones participantes, un grupo de padres pertenecientes a Colón de Santa Fe y Racing Club se enfrentó violentamente en la zona de camping del Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte, sede del torneo. El enfrentamiento, que habría incluido golpes de puño y hasta el uso de palos, provocó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar, especialmente entre familias, profesores y dirigentes que acompañaban a los más de 5.000 niños presentes.

La escena generó rechazo inmediato y abrió un profundo debate sobre los comportamientos que rodean a los eventos deportivos infantiles. “Es inadmisible que un espacio dedicado al aprendizaje y la convivencia quede expuesto a situaciones semejantes”, señalaron desde la organización, quienes prefirieron no brindar mayores precisiones sobre lo ocurrido, aunque destacaron que se trató de un hecho excepcional dentro de la extensa trayectoria del Valesanito.

Con décadas de crecimiento y reconocimiento internacional, el torneo es considerado un ejemplo de formación deportiva y convivencia. No obstante, la agresión registrada obliga a una reflexión urgente sobre el rol de los adultos, cuyo comportamiento debería promover valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad.

Mientras los chicos fueron nuevamente los protagonistas dentro del campo de juego, afuera algunos adultos dieron el peor ejemplo. Un episodio que, lejos de representar el espíritu del Valesanito, deja una enseñanza clara: el deporte infantil demanda protección, acompañamiento y contención, no confrontaciones ni actos de violencia.

Los videos del escándalo en el Valesanito

WhatsApp Video 2025-11-23 at 7.05.08 PM
WhatsApp Video 2025-11-23 at 7.05.08 PM (1)

Valesanito Colón Racing
Noticias relacionadas
asi se jugara la atractiva fecha 5 de la champions league

Así se jugará la atractiva fecha 5 de la Champions League

quiere venganza: racing recibe a river por los playoffs del torneo clausura

Quiere venganza: Racing recibe a River por los playoffs del Torneo Clausura

riestra-barracas: el duelo mas polemico del torneo clausura

Riestra-Barracas: el duelo más polémico del Torneo Clausura

leo messi, con un gol y tres asistencias en el triunfo de inter miami

Leo Messi, con un gol y tres asistencias en el triunfo de Inter Miami

Lo último

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: No podemos tolerar el estado de la ruta 34

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

El Jardín Botánico: un Aula Verde que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El Jardín Botánico: un "Aula Verde" que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

Último Momento
El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: No podemos tolerar el estado de la ruta 34

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

El Jardín Botánico: un Aula Verde que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El Jardín Botánico: un "Aula Verde" que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

Ovación
Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Policiales
Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron el cadáver de un hombre en el río Salado a la altura de Recreo y aún no fue identificado

Hallaron el cadáver de un hombre en el río Salado a la altura de Recreo y aún no fue identificado

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"