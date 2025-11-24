Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 24 de noviembre

ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

Arrancás la semana con mucha energía y decisión. Buen día para resolver trámites, avanzar en proyectos o tomar iniciativas. No te apresures con los gastos.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo)

La jornada pide calma y estabilidad. Podés recibir buenas noticias relacionadas con dinero o trabajo. Evitá discusiones innecesarias en el hogar.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

Lunes muy comunicativo: mensajes, llamados, propuestas. Se abren puertas en lo laboral. Tu creatividad está en alza; aprovechala.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Sensibilidad a flor de piel, pero enfocada en lo positivo. Buen día para ordenar tus prioridades y poner límites sanos. Cuidado con los cambios de humor.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

El lunes te encuentra con fuerza y presencia. Reconocen tu trabajo o tu esfuerzo. Buen momento para iniciar actividades nuevas o encarar conversaciones pendientes.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu energía mental está muy activa. Claridad, análisis y buenas ideas. Día ideal para organizar, planificar y resolver temas laborales con eficiencia.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

La semana inicia armoniosa. Podés recibir apoyo o colaboración de personas clave. En lo personal, se equilibra algo que venía inestable.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Empezás el lunes con determinación. Te ocupás de temas importantes y avanzás. Día intenso, pero productivo. Evitá guardar silencios que pesan.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu temporada comienza a sentirse fuerte. Optimismo, impulso y expansión. Oportunidades de crecimiento en lo laboral o académico.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)

Necesitás enfoque: hoy se aclaran asuntos financieros o profesionales. No te sobrecargues de responsabilidades. Delegar es clave.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas innovadoras, soluciones inesperadas y originalidad. Lunes ideal para colaborar en grupo o presentar propuestas creativas.yfxPXw

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu intuición está muy afinada. Cuidado con absorber problemas ajenos. Buen día para avanzar en tareas pendientes y ordenar lo emocional.