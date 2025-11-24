Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Con la eliminación de Rosario Central, el cuadro del Clausura le permitiría a Unión jugar todos sus partidos como local hasta la final en Santiago del Estero.

La eliminación de Rosario Central a manos de Estudiantes de La Plata reconfiguró el escenario del Torneo Clausura 2025 y abrió para Unión una posibilidad tan inesperada como tentadora: si supera las instancias venideras, el Tatengue podría alcanzar la final disputando todos sus partidos como local en el Estadio 15 de Abril.

Central era el único equipo del sector del cuadro que tenía ventaja deportiva sobre Unión. Tras caer en el Gigante de Arroyito frente al Pincha, el Canalla quedó fuera de competencia y, con él, la única amenaza que podía privar al equipo de Leonardo Madelón de mantener su localía a lo largo de los playoffs.

LEER MÁS: Los concentrados en Unión a la espera del partido ante Gimnasia de La Plata

Este lunes, desde las 22, Unión recibirá a Gimnasia de La Plata por los octavos de final, en un estadio que promete colmarse. De avanzar, el Tatengue se medirá en cuartos con el ganador del duelo entre Deportivo Riestra y Barracas Central, que se jugará este mismo lunes desde las 17 en el Estadio Guillermo Laza. En ambos casos, contaría con la ventaja de jugar en Santa Fe.

Además, si Unión accede a semifinales, también sería local frente al vencedor del cruce entre Estudiantes de La Plata y Central Córdoba, que disputarán su encuentro en el Madre de Ciudades. Así, todo el camino hasta la definición podría desarrollarse con el aliento de su gente como motor.

El resto del Torneo Clausura

La final del Torneo Clausura 2025 está prevista para el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con horario a confirmar. El partido decisivo tendrá público de ambas parcialidades y contará con una capacidad total para 29.000 espectadores.

LEER MÁS: Unión se mide con Gimnasia en un duelo clave y el Lobo apuesta por un equipo que no toca

Mientras tanto, en la otra parte del cuadro ya quedó definida la llave entre Boca y Argentinos Juniors, mientras que resta conocerse el vencedor entre Racing-River y Lanús-Tigre para completar la zona.

En este panorama, Unión se encuentra ante una oportunidad única. No solo por la chance deportiva, sino porque podría construir su camino hacia la gloria respaldado por su estadio y su gente. El primer paso será esta noche contra Gimnasia. El resto, dependerá de su fútbol… y del sueño que ya empieza a crecer en Santa Fe.