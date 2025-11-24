Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Con la eliminación de Rosario Central, el cuadro del Clausura le permitiría a Unión jugar todos sus partidos como local hasta la final en Santiago del Estero.

Ovación

Por Ovación

24 de noviembre 2025 · 10:41hs
Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Prensa Unión

La eliminación de Rosario Central a manos de Estudiantes de La Plata reconfiguró el escenario del Torneo Clausura 2025 y abrió para Unión una posibilidad tan inesperada como tentadora: si supera las instancias venideras, el Tatengue podría alcanzar la final disputando todos sus partidos como local en el Estadio 15 de Abril.

Central, fuera de carrera

Central era el único equipo del sector del cuadro que tenía ventaja deportiva sobre Unión. Tras caer en el Gigante de Arroyito frente al Pincha, el Canalla quedó fuera de competencia y, con él, la única amenaza que podía privar al equipo de Leonardo Madelón de mantener su localía a lo largo de los playoffs.

LEER MÁS: Los concentrados en Unión a la espera del partido ante Gimnasia de La Plata

Este lunes, desde las 22, Unión recibirá a Gimnasia de La Plata por los octavos de final, en un estadio que promete colmarse. De avanzar, el Tatengue se medirá en cuartos con el ganador del duelo entre Deportivo Riestra y Barracas Central, que se jugará este mismo lunes desde las 17 en el Estadio Guillermo Laza. En ambos casos, contaría con la ventaja de jugar en Santa Fe.

Además, si Unión accede a semifinales, también sería local frente al vencedor del cruce entre Estudiantes de La Plata y Central Córdoba, que disputarán su encuentro en el Madre de Ciudades. Así, todo el camino hasta la definición podría desarrollarse con el aliento de su gente como motor.

El resto del Torneo Clausura

La final del Torneo Clausura 2025 está prevista para el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con horario a confirmar. El partido decisivo tendrá público de ambas parcialidades y contará con una capacidad total para 29.000 espectadores.

LEER MÁS: Unión se mide con Gimnasia en un duelo clave y el Lobo apuesta por un equipo que no toca

Mientras tanto, en la otra parte del cuadro ya quedó definida la llave entre Boca y Argentinos Juniors, mientras que resta conocerse el vencedor entre Racing-River y Lanús-Tigre para completar la zona.

En este panorama, Unión se encuentra ante una oportunidad única. No solo por la chance deportiva, sino porque podría construir su camino hacia la gloria respaldado por su estadio y su gente. El primer paso será esta noche contra Gimnasia. El resto, dependerá de su fútbol… y del sueño que ya empieza a crecer en Santa Fe.

Unión Santiago del Estero Rosario Central
Noticias relacionadas
union y colon (sf), a las semifinales del torneo clausura de primera

Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

¿fin del misterio? madelon solo apostaria por un cambio cantado en union

¿Fin del misterio? Madelón solo apostaría por un cambio cantado en Unión

union, expectante: del blanco vuelve a sonar fuerte en river

Unión, expectante: Del Blanco vuelve a sonar fuerte en River

central campeon: ¿union podria reclamar un titulo por 1978?

Central campeón: ¿Unión podría reclamar un título por 1978?

Lo último

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: No podemos tolerar el estado de la ruta 34

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

El Jardín Botánico: un Aula Verde que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El Jardín Botánico: un "Aula Verde" que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

Último Momento
El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: No podemos tolerar el estado de la ruta 34

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

El Jardín Botánico: un Aula Verde que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El Jardín Botánico: un "Aula Verde" que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

Ovación
Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Policiales
Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron el cadáver de un hombre en el río Salado a la altura de Recreo y aún no fue identificado

Hallaron el cadáver de un hombre en el río Salado a la altura de Recreo y aún no fue identificado

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"