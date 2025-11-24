Uno Santa Fe | Ovación | Kimberley

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Kimberley quedó a un paso del título en el Clausura del Promocional, al vencer a Unión y Progreso, como local, 63-61. Alianza terminó en el 3º lugar.

24 de noviembre 2025 · 09:13hs
Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

ASB

Kimberley (1) quedó a una victoria de ser bicampeón 2025, luego de batir en la primera final del Clausura Promocional a Unión y Progreso (0) por 58 a 48, en un repleto gimnasio Cándido Arrúa-

Por su parte, Alianza (Santo Tomé) superó como visitante a Atlético Arroyo Leyes por 63 a 61, con 20 de Rodrigo Almada, para finalizar en la tercera posición.

Formaciones de Kimberley y Unión y Progreso

KIMBERLEY 58: Luca Widder 6, Germán Muller 6, Ignacio Villalva 6, José Doello 1, Damián Cane 13 (FI) Damián Lamagni 5, Fernando Ruscitti 7, Iván Udrizard 0, Patricio Coronel 2, Federico Carreón 12, Marcelo Hauscarriaga 0, Ricardo Gómez 0. DT: Mariano Mellit.

UNIÓN y PROGRESO 48: Leonel Ruderman 2, Matías Arce 4, Mauro Salvatelli 8, Emiliano Ceirano 12, Gonzalo Caraffa 5 (FI) Augusto Píccoli 3, Giuliano Veneziano 7, Lucio Mandel 0, Nicolás Castella 4, Facundo Vázquez 3, Germán Rindizbacher 0. DT: Nicolás Gilardi.

Parciales: 18-15, 30-27 y 41-39.

Árbitros: Alejandro Araujo, Maximiliano Piedrabuena y Juan Ghirimoldi.

Cancha: Cándido Arrúa.

