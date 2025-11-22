Hallaron el cadáver de un hombre en el río Salado a la altura de Recreo y aún no fue identificado

Un pescador encontró el cuerpo de un hombre flotando en el río. La víctima podría ser un hombre cuya búsqueda estaba activa desde el 16 de noviembre

Hallaron un cuerpo flotando en el río Salado, a la altura de Recreo

Este viernes, antes de las 15 , un pescador que se encontraba en la orilla del río Salado , en el límite entre Recreo (La Capital) y Esperanza (Las Colonias), encontró el cuerpo de un hombre flotando boca abajo y muy cerca de la costa. De inmediato dio aviso a la central de emergencias 911 .

Minutos después llegaron al lugar los agentes de la Comisaría 16° , quienes constataron la presencia del cadáver. Los policías recordaron que desde el 16 de noviembre se tramitaba un pedido de paradero de un hombre de la zona.

Medidas policiales y judiciales

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez informó al fiscal de Homicidios, Estanislao Giavedoni. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación dispuso la presencia del médico policial para la primera revisión del cuerpo y luego ordenó el traslado a la morgue judicial para practicar la necropsia, que permitirá determinar la causa real de muerte y la identificación de la persona hallada.

Intervención en el lugar y necropsia

En la zona trabajaron los efectivos de la Comisaría 16°, los pesquisas de Homicidios, peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), Buzos Tácticos y bomberos zapadores de la Policía de Santa Fe.

Tras las primeras pericias y exámenes, el cuerpo fue retirado del agua y trasladado a la morgue judicial, donde será sometido a la necropsia para avanzar en la investigación.

