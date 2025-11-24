Uno Santa Fe | Santa Fe | ladrón

Colastiné: cayó preso un violento ladrón que asaltó a una repartidora y le robó el celular

Sucedió durante la ejecución de un allanamiento en una vivienda de la localidad costera. Policías atraparon al ladrón, recuperaron el celular, y secuestraron otros elementos de dudosa procedencia.

24 de noviembre 2025 · 10:27hs
Colastiné: cayó preso un violento ladrón que asaltó a una repartidora y le robó el celular

gentileza

Colastiné: cayó preso un violento ladrón que asaltó a una repartidora y le robó el celular

En las últimas horas del domingo, policías de la Comisaría 28° de Colastiné realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de San Francisco de Asís y Guaraníes, tras una investigación por el asalto a una trabajadora repartidora. El operativo contó con apoyo de efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), quienes irrumpieron en el inmueble y aprehendieron al principal sospechoso, identificado como B. E., de 21 años.

detenido colastine
Colastiné: cayó preso un violento ladrón que asaltó a una repartidora y le robó el celular

Colastiné: cayó preso un violento ladrón que asaltó a una repartidora y le robó el celular

Durante la requisa secuestraron elementos incriminantes y no se descarta que el detenido esté vinculado a otros robos cometidos en la zona.

La denuncia de la víctima

A mediados de la semana pasada, una mujer que trabaja como repartidora de cadetería circulaba en moto por las calles arenosas de Colastiné cuando fue emboscada por un violento delincuente. El asaltante le arrebató el teléfono celular, pero la víctima logró resistirse y evitó que le sustrajera también la motocicleta, herramienta indispensable para su actividad laboral.

Tras escapar, la trabajadora se dirigió a la Comisaría 28°, donde brindó una detallada descripción del agresor: su contextura física, vestimenta y el modo en que actuó. Remarcó que tanto su moto como su celular eran sus elementos de trabajo esenciales, ya que de ellos depende su medio de vida.

La investigación policial

Los oficiales comunicaron el hecho a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó iniciar una investigación para esclarecer el violento robo.

Los policías se trasladaron al lugar del ataque, entrevistaron a vecinos y buscaron imágenes de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas.

Con los testimonios y el registro fílmico, lograron identificar al presunto autor y determinar su domicilio. Toda la información fue elevada a la fiscalía.

El allanamiento y la aprehensión

Con esos datos, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento al Colegio de Jueces. En el procedimiento, los agentes arrestaron al joven investigado y secuestraron: dos celulares (uno pertenecería a la víctima), una bomba Motorarg Grimoy (también sería robada), prendas de vestir y gorras y un cartucho calibre 14

Delito imputado

La Comisaría 28° informó el resultado del operativo a la Unidad Regional I y a la fiscal Yanina Tolosa, quien dispuso que el detenido continúe privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de robo.

El joven quedó alojado en calidad de detenido, mientras avanza la investigación por otros posibles ilícitos.

• LEER MÁS: Hallaron el cadáver de un hombre en el río Salado a la altura de Recreo y aún no fue identificado

ladrón repartidor Colastiné
Noticias relacionadas
turismo en santa fe: balance positivo y alta demanda en hoteles por el feriado de la soberania nacional

Turismo en Santa Fe: balance positivo y alta demanda en hoteles por el feriado de la Soberanía Nacional

 Javier Arzubi Calvo, titular de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal

Un fiscal federal de Rosario denunció que le robaron un arma y documentación de su casa en Pinamar

Desde el Banco Nación se realizan las transferencias automáticas a las provincias

Transferencias automáticas por habitante a las provincias: cómo se ubica Santa Fe en el ranking de reparto

lunes con buen tiempo y soleado en la ciudad de santa fe para despedir el finde xxl

Lunes con buen tiempo y soleado en la ciudad de Santa Fe para despedir el finde XXL

Lo último

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: No podemos tolerar el estado de la ruta 34

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

El Jardín Botánico: un Aula Verde que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El Jardín Botánico: un "Aula Verde" que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

Último Momento
El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: No podemos tolerar el estado de la ruta 34

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

El Jardín Botánico: un Aula Verde que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El Jardín Botánico: un "Aula Verde" que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

Ovación
Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Policiales
Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron el cadáver de un hombre en el río Salado a la altura de Recreo y aún no fue identificado

Hallaron el cadáver de un hombre en el río Salado a la altura de Recreo y aún no fue identificado

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"