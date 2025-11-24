Sucedió durante la ejecución de un allanamiento en una vivienda de la localidad costera. Policías atraparon al ladrón, recuperaron el celular, y secuestraron otros elementos de dudosa procedencia.

Colastiné: cayó preso un violento ladrón que asaltó a una repartidora y le robó el celular

En las últimas horas del domingo, policías de la Comisaría 28° de Colastiné realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de San Francisco de Asís y Guaraníes , tras una investigación por el asalto a una trabajadora repartidora . El operativo contó con apoyo de efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) , quienes irrumpieron en el inmueble y aprehendieron al principal sospechoso , identificado como B. E., de 21 años .

Durante la requisa secuestraron elementos incriminantes y no se descarta que el detenido esté vinculado a otros robos cometidos en la zona.

Colastiné: cayó preso un violento ladrón que asaltó a una repartidora y le robó el celular

La denuncia de la víctima

A mediados de la semana pasada, una mujer que trabaja como repartidora de cadetería circulaba en moto por las calles arenosas de Colastiné cuando fue emboscada por un violento delincuente. El asaltante le arrebató el teléfono celular, pero la víctima logró resistirse y evitó que le sustrajera también la motocicleta, herramienta indispensable para su actividad laboral.

Tras escapar, la trabajadora se dirigió a la Comisaría 28°, donde brindó una detallada descripción del agresor: su contextura física, vestimenta y el modo en que actuó. Remarcó que tanto su moto como su celular eran sus elementos de trabajo esenciales, ya que de ellos depende su medio de vida.

La investigación policial

Los oficiales comunicaron el hecho a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó iniciar una investigación para esclarecer el violento robo.

Los policías se trasladaron al lugar del ataque, entrevistaron a vecinos y buscaron imágenes de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas.

Con los testimonios y el registro fílmico, lograron identificar al presunto autor y determinar su domicilio. Toda la información fue elevada a la fiscalía.

El allanamiento y la aprehensión

Con esos datos, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento al Colegio de Jueces. En el procedimiento, los agentes arrestaron al joven investigado y secuestraron: dos celulares (uno pertenecería a la víctima), una bomba Motorarg Grimoy (también sería robada), prendas de vestir y gorras y un cartucho calibre 14

Delito imputado

La Comisaría 28° informó el resultado del operativo a la Unidad Regional I y a la fiscal Yanina Tolosa, quien dispuso que el detenido continúe privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de robo.

El joven quedó alojado en calidad de detenido, mientras avanza la investigación por otros posibles ilícitos.

• LEER MÁS: Hallaron el cadáver de un hombre en el río Salado a la altura de Recreo y aún no fue identificado