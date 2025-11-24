Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Sanjustino goleó a Alumni de Paiva en el Coloso del Oeste, mientras que Colón de San Justo derrotó como visitante a Central San Javier.

Fue un gran día para los elencos que representan a la Liga Santafesina en el Torneo Regional Amateur del Consejo Federal de AFA: El Verde ganó y será primero pase lo que pase y el Rojo quedó segundo luego del traspié en Clásico. El miércoles los dos van a jugar las Semifinales del Clausura Norberto Serenotti.

Sanjustino venció 4 a 0 a Alumni de Laguna Paiva en el “Coloso del Oeste” y aseguró el primer lugar en la Zona 9 de la Litoral Sur. Los dobletes de Nehemias Gonzales y Matute Benegas permiten que el equipo de Marcelo Molinas llegue con aire a la última fecha del Torneo Regional siendo puntero con 13 puntos y sin posibilidad de que le arrebaten el primer lugar.

El Matador estuvo iluminado, ganó con autoridad defensiva y efectividad en ataque. Matute Benegas, tras un centro preciso de Nehemías comenzó la gesta de goles. Luego, el mismo González marcó de penal una infracción a Matute. Tras otro centro preciso y rasante, en este caso de Macellari, nuevamente Matute se tira de cabeza para lograr el tercero. Finalmente, Nehemías, toma a contrapierna a la defensa de Alumni, combina con el Kun, y sella un triunfo categórico.

En el Coliseo de la Costa de San Javier, Colón de San Justo perdía y dio vuelta un partidazo para dar una muestra de carácter: Fue victoria 4 a 2 sobre Central con tantos de Guido Rancez en dos ocasiones, Francisco Ortega y Franco Jominy, mientras que para los azulgranas marcaron Franco Díaz y Dalmiro Ruscitti.

Este miércoles se jugarán las Semifinales de la Copa Isósceles de la máxima división de la Liga Santafesina, donde Colón de San Justo recibe a Colón y Sanjustino visita a Unión en Santo Tomé, cancha de Independiente. Ambos encuentros se disputarán a las 21.

-Regional Amateur Zona 9 Litoral Sur

-Resultados fecha 5:

Sanjustino 4- Alumni de Laguna Paiva 0

Central San Javier 2- Colón de San Justo 4

-Posiciones: Sanjustino 13; Colón de San Justo 7, Alumni de Paiva 5, Central San Javier 3.

- Fecha 6 (30-11-2025)

Central San Javier – Sanjustino

Colón de San Justo – Alumni