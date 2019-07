¿Se vota en el mismo local que en las primarias?

El domingo se desarrollan en Santa Fe las elecciones generales donde elegiremos Gobernador, Senadores Departamentales y Diputados Provinciales; Intendente, Concejales, Comisiones Comunales y Contralores de Cuentas.

Para saber dónde votas, podés consultar el padrón electoral que ya está disponible.

El secretario Electoral de la provincia de Santa Fe, Roberto Pascual comentó que los locales de votación no se modifican. En ese sentido precisó en declaraciones a UNO en la Radio:"No cambia. Trabajamos exactamente con el mismo padrón. Lo único que hacemos es un complementario que se agrega en algunas de las mesas. No va a haber movilidad de ciudadanos de una mesa a otra"