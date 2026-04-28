Javier Milei: "El consumo está en su máximo histórico, aunque cambió de forma"

El presidente fue el principal orador en la cena anual de la Fundación Libertad: "Somos el mejor Gobierno de la historia, le guste o no le guste a la izquierda"

El presidente Javier Milei fue el principal orador en la cena anual de la Fundación Libertad , donde realizó una defensa enfática de su gestión económica . El mandatario nacional dijo que “el consumo está en su máximo histórico, aunque lo que cambió es la forma” ya que los argentinos compran en plataformas como Mercado Libre y no en locales comerciales tradicionales.

Además, reivindicó el ajuste fiscal, rechazó la deuda y la suba de impuestos como herramientas, y aseguró mejoras en empleo, deuda y solvencia. También apuntó contra el kirchnerismo, tanto en términos políticos como personales.

“Los datos están mostrando que cada uno de los indicadores amerita que nos jactemos de que somos el mejor Gobierno de la historia, le guste o no le guste a la izquierda", dijo Milei y aseguró que la cantidad de empleos “subió en 113.000 puestos de trabajo".

El presidente Javier Milei se refirió a la caída del Muro de Berlín

“Los liberales cometimos un gran error luego de la caída del muro de Berlín de creer que con la mera evidencia alcanzaba. La realidad demostró que no. Lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural en otros aspectos y terminaron tomando la escena”, agregó.

“Recurrentemente la política siempre tuvo como primera opción tomar deuda y para nosotros no es una opción porque es profundamente inmoral. La otra es subir los impuestos y también nos parece aberrante, es un robo”, afirmó.

El mandatario también aseguró que su gestión avanzó en la recomposición de las cuentas y del Banco Central. “A diferencia de otros programas de estabilización, nosotros empezamos a reconstituir las finanzas públicas y la hoja de balanza fiscal y hoy prácticamente no existe el déficit cuasifiscal, limpiamos el balance del Banco Central. Le devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI”, dijo.

Sobre la deuda, planteó que hubo una reducción durante su Gobierno. “Una caída en lo que va de nuestro Gobierno de USD10.000 millones”, señaló, y aclaró: “Si neteamos el efecto de la apreciación cambiaria, esa situación hace que la deuda cayó USD35.000 millones más”.

Además, afirmó que mejoraron los indicadores de solvencia. “La Argentina está mostrando ser solvente. Hoy la relación deuda-producto pasó de 100% a 40%. Vamos a honrar las deudas, tarde o temprano el riesgo país se va a destrozar porque nosotros vamos a honrar las deudas”, sostuvo.

Milei también apuntó contra el kirchnerismo por el nivel de endeudamiento. “La deuda en USD381.000 desde 2001. Durante el Gobierno del presidente Macri subió en USD60.000 millones, quiere decir que los USD320.000 millones de deuda restante son todos del kirchnerismo y a eso hay que sumarle la quita de deuda que hicieron cuando reestructuraron. Si hay alguien que ha endeudado a este país brutalmente comprometiendo a las generaciones futuras es el kirchnerismo”, afirmó.

También, lanzó críticas personales contra ese espacio político. Lo calificó como “ignorantes y bastante brutos” y señaló que el “mayor exponente es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires”, en referencia a Axel Kicillof, y aseguró que “la economía empieza en abril a mostrar signos de recuperación, se puede ver con la recaudación” y que “pese a haber hecho el ajuste más grande de la historia, la economía crece”.

“Cuando en ese momento dije lo peor ya pasó, lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico que no se pudieron llevar puesto y que además la gente en las elecciones apoyó con el 41%, sacándole 17 puntos de diferencia al kirchnerismo”.