Milei cerró la sala de prensa de Casa Rosada: "Ni Cristina se animó a tanto", dijo Scaglia

La diputada nacional por Provincias Unidas dijo que el Gobierno de Javier Milei "se vuelve fundamentalista con posiciones dañinas para la democracia argentina"

Javier Milei clausuró el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada y desactivó las credenciales de todos los acreditados , en un hecho inédito en la historia democrática del país. Es más, el primer mandatario presentó una denuncia penal contra dos periodistas de canal Todo Noticias , entre ellos la rosarina Luciana Geuna , a quienes acusó de espionaje.

“Ni Cristina Fernández se atrevió a tanto” , afirmó la diputada nacional y presidenta del PRO en Santa Fe Gisela Scaglia, al ser consultada esta mañana por LT8 sobre la orden que impartió este jueves a primera hora el primer mandatario , en un capítulo más de su enfrentamiento con el periodismo crítico .

Scaglia consideró: “Es tremendo lo que hizo el Gobierno. Además es contradictorio en su base. Dice que va por la libertad y es el que más restringe el trabajo de los periodistas. No se puede negar el acceso (a Casa Rosada) ni a la posibilidad de informar libremente, porque ese un derecho está garantizado por la Constitución Nacional”.

En ese sentido, la exvicegobernadora de Santa Fe y actual integrante de la bancada de Provincias Unidas señaló: “Cualquier periodista tiene derecho a buscar fuentes de información, a informar y a acceder a Casa Rosada. Ni Cristina se animó a tanto. Eso es lo raro y que sorprende. La expresidenta no se animaba a hacer esas cosas, y no podemos decir que Cristina defendiera la libertad de prensa, porque era todo lo contrario”.

Gisela Scaglia vicegobernadora Santa Fe aumento discapacidad .jpg

“El gobierno se vuelve fundamentalista con posiciones que son muy dañinas para la democracia argentina”, subrayó Scaglia.

Qué pasó con los periodistas en Casa Rosada

Se produjo un bloqueo tecnológico: no hubo un guardia con una lista negra impidiendo el paso a "Juan o Pedro". Lo que hizo la Casa Militar fue desactivar las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados en el sistema biométrico de ingreso. Al caerse el sistema para todos, la sala quedó físicamente clausurada para la prensa.

Afectó a la institución, no solo al individuo: al cerrarse la sala, se eliminó el espacio físico de trabajo. Se cerró la sala y se dio fin a una dinámica institucional que funcionaba hace décadas.

La justificación oficial: el Gobierno argumenta que es por un "reempadronamiento" y una causa judicial. Por ende, técnicamente no están "prohibiendo personas", sino "suspendiendo el espacio" hasta que se cumplan nuevos requisitos de seguridad.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, fue el mensaje que esta mañana les llegó a los trabajadores de prensa que se desempeñan en Balcarce 50, según publican esta mañana los principales medios de comunicación de Buenos Aires, citando fuentes del gobierno nacional.

Se da en el marco de una denuncia penal por "espionaje" presentada por la Casa Militar contra periodistas de TN por grabar en pasillos internos.

El alcance: no se limitó a los denunciados, sino que se eliminaron las huellas dactilares de todos los acreditados de todos los medios nacionales e internacionales.

La duración: el cierre es "hasta nuevo aviso" y está vinculado a un proceso de reempadronamiento que el Gobierno decidió no prorrogar.

La decisión de quitar las huellas digitales de los accesos y el permiso de ingresar a todos los periodistas acreditados redobla la escalada de ataques que la administración de La Libertad Avanza (LLA) desató desde hace años con los trabajadores de prensa.