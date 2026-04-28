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Ansés: cronograma de pago de mayo de la Pensión Universal para el Adulto Mayor

La Ansés oficializó los pagos correspondientes al quinto mes del año con aumentos y bonos. Un sector de los adultos mayores logrará superar los $300.000

28 de abril 2026 · 09:14hs
Ansés: cronograma de pago de mayo de la Pensión Universal para el Adulto Mayor

Ansés: cronograma de pago de mayo de la Pensión Universal para el Adulto Mayor

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) avanza con la actualización de haberes correspondiente a mayo de 2026, en un escenario marcado por los ajustes atados a la inflación. Con el nuevo incremento, un sector de los adultos mayores logrará superar los $300.000 mensuales.

El foco está puesto en quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), una alternativa vigente para aquellas personas que no cuentan con los años de aportes necesarios para jubilarse, tras el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025.

El bono de Ansés sigue sin actualizarse

De acuerdo con las proyecciones oficiales, esta prestación tendrá en mayo una suba de 3,4%. Así, el haber pasará a ubicarse en $314.539,27. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que el organismo mantiene como refuerzo, lo que llevará el ingreso total a $384.539,27.

Si bien esta cifra permite superar el umbral de los $300.000, desde distintos sectores advierten que el refuerzo continúa por detrás de la inflación acumulada en los últimos meses.

La Puam está destinada a personas de 65 años o más que no accedieron a una jubilación ordinaria. Entre los requisitos, se exige ser argentino con al menos 10 años de residencia –o extranjero con 20 años en el país–, no percibir otra jubilación o pensión contributiva y residir en la Argentina durante el cobro del beneficio. Además, esta prestación no otorga derecho a pensión por viudez y presenta limitaciones para el trabajo formal.

El trámite puede realizarse tanto de manera presencial como a través del sitio web oficial del organismo.

Pensionados de ANSES: fecha de mayo

Para jubilados y pensionados, el aumento será del 3,4%, con una jubilación mínima que llegará a $393.174,10. Con el bono de $70.000, el total alcanzará $463.174,10 para quienes cobran el haber mínimo.__IP__

El calendario de pagos para pensiones sería el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

Ansés mayo Inflación adultos mayores Puam bono
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