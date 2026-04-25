El Tesoro de Argentina exhibe superávit, pero las facturas impagas y caída de la recaudación revelan un modelo que empieza a devorar su propia sustentabilidad

El espejismo del superávit: la deuda flotante marca el límite del ajuste fiscal y la recaudación sigue en baja

El programa económico de Argentina actual atraviesa su momento de mayor tensión técnica. Detrás de los anuncios oficiales de superávit primario , los datos de la Tesorería General de la Nación comienzan a transparentar una fisura difícil de ignorar: la brecha entre el compromiso de gasto y el pago efectivo .

En marzo de 2026, lo que el Gobierno presenta como un ahorro contable encuentra su contraparte en una deuda flotante de $4 billones , lo que sugiere que el equilibrio fiscal no se apoya en un saneamiento genuino, sino en una postergación de pagos sin precedentes.

Caída real: la recaudación lleva ocho meses en baja

Esta divergencia entre la "caja" y el "devengado" no es una mera discusión de economistas; es el motor de un circuito autodestructivo que ya golpea la economía real. Al transferir su falta de liquidez al sector privado, el Estado rompe cadenas de pagos, paraliza servicios esenciales y profundiza una recesión que, paradójicamente, erosiona la recaudación tributaria necesaria para sostener el plan. El presente informe, elaborado por Gustavo Rodolfo Reija analiza cómo la compresión extrema del gasto está afectando la base productiva del país, planteando una interrogante urgente: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse un ancla fiscal que depende de no pagar sus deudas?

Superávit que se paga con deuda

El informe describe una situación donde las cuentas parecen cerrar en los papeles, pero a costa de generar una presión insostenible en la realidad.

1. El truco de la "contabilidad de caja" (gastar sin pagar)

El gobierno anuncia un superávit (que le sobra plata), pero el informe revela que esto es un espejismo contable.

La diferencia: una cosa es el "devengado" (lo que ya se compromete a pagar por un servicio o contrato de una obra) y otra es el "caja" (la plata que efectivamente salió del banco).

El dato clave: el superávit de marzo fue de unos $930.000 millones, pero la deuda flotante (facturas cajoneadas) subió $2 billones.

El 74% de ese "ahorro" que muestra el gobierno existe solo porque decidió no pagarle a sus proveedores, empleados o prestadores de salud.

2. El efecto dominó en la calle

Cuando el Estado deja de pagar, no solo afecta a una oficina pública; el impacto se traslada al sector privado:

Salud y transporte: el corte de subsidios y pagos a prestadores de salud (como los de jubilados) son las primeras señales de alerta.

Destrucción del capital: el proveedor que no cobra del Estado entra en crisis, deja de pagarle a sus propios proveedores y termina achicándose o cerrando.

Parálisis: se rompe la "cadena de pagos", lo que profundiza la recesión.

3. El problema de los ingresos (la base se achica)

No solo se está ajustando el gasto; lo preocupante es que el Estado cada vez recauda menos porque la economía está "fría":

Caída real: la recaudación lleva ocho meses bajando. Hay menos consumo, menos exportaciones y por ende menos impuestos que cobrar.

Círculo vicioso: como la actividad económica cae (menos empresas, menos empleo formal), hay menos recursos para sostener el superávit, lo que obliga al gobierno a "cajonear" todavía más pagos.

4. La insostenibilidad del modelo

El informe plantea que el programa económico está chocando contra un límite físico:

Déficit oculto: si el gobierno pagara hoy todo lo que debe de marzo, en lugar de superávit tendría un déficit de $274.000 millones.

El límite del ajuste: no se puede recortar infinitamente. Al destruir la obra pública, la ciencia y la inversión, se está rompiendo el motor que debería generar la riqueza para pagar las cuentas mañana.

En conclusión

El informe sostiene que el ancla fiscal (el gran orgullo del programa económico) tiene una fisura grave: se sostiene postergando pagos y no generando ingresos genuinos. Es como si una familia dijera que "ahorró" este mes, pero solo porque no pagó el alquiler, la luz ni las expensas: la deuda sigue ahí y tarde o temprano habrá que enfrentarla con una economía que hoy produce menos que antes.