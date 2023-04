Jorge Benítez es el gran interrogante para visitar a Boca

Jorge Benítez padece un pequeño desgarro, pero no hay que descartarlo para el partido ante Boca.

El goleador de Colón Jorge Benítez no estuvo presente frente a Atlético Tucumán, debido a un pequeño desgarro en el isquiotibial izquierdo. Es por ello, que el delantero paraguayo viene realizando trabajos de kinesiología y ejercicios de campo.

Eso juega a favor del paraguayo que intensificará la puesta a punto, para llegar al cotejo con Boca. A está altura es un interrogante, pero de ninguna manera se lo puede descartar. Es probable que si está para viajar, termine ocupando un lugar en el banco de relevos.

Más allá de que Benítez falló en la definición incluido un penal ante Newell`s, la realidad indica que Colón no tiene un delantero de sus características, que se tire atrás y pueda jugar. Por ello, estando bien, no hay dudas que para Gorosito el Conejo es titular. Y en función de lo que tiene, el DT no está equivocado.